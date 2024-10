Copa Kids de Karatê reúne atletas mirins e serve como parâmetro para seleção paraense

No último domingo (20/10), jovens caratecas tiveram a chance de participar da Copa Kids de Karatê, realizada no ginásio da Escola Superior de Educação Física da UEPA, em Belém. Com apenas seis inscritos, a competição ocorreu antes do Campeonato Paraense de Karatê, servindo como uma preparação a mais para os jovens atletas.

Além disso, a competição também fez parte do calendário oficial da Federação Paraense de Karatê e valeu pontos para o ranking estadual de 2024 que pode assegurar vaga para a seleção paraense de 2025.

VEJA MAIS

A maioria dos atletas faz parte da Associação Teixeira de Artes Marciais de Benevides (ATAM), que celebrou os resultados. “Seguimos contribuindo, fortalecendo e promovendo o Karate do estado do Pará, e hoje cada atleta escreve seu nome na história do Karate paraense”, declarou.

Com as performances, os atletas também podem garantir ingresso na seleção paraense de karate, em 2025.

Confira os participantes:

1. Ruan Araújo - Campeão no Kata, estreante em competição;

2. Laura Lima - Bronze no Kata, estreante em competição:

3. Andressa Brigida - Bronze no Kata, estreante em competição;

4. Kalebe Costa - Campeão no Kata e Kumite

5. Calebe Gama - não conseguiu avançar para as oitavas.

6. Carmen Daniela - não conseguiu avançar para as quartas.