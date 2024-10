Corrida do Círio reúne mais de 7 mil atletas e bate recorde de inscrições na competição

A Corrida do Círio, considerada a maior corrida de rua da Amazônia, reuniu mais de 7 mil atletas e corredores amadores pelas ruas de Belém, na manhã deste domingo (20/10). Com início e fim no Portal da Amazônia, a 39ª edição do evento dois percursos de corrida: um de 5 km e outro de 10 km; além de uma caminhada de 3,5 km. Toda a prova foi transmitia ao vivo pela TV Liberal, organizadora da iniciativa. Os resultados já podem ser conferidos no site oficial da corrida. Na chegada, teve uma grande festa aguardava os atletas, com a participação da Banda Xeiro Verde

O que não faltou foi disposição para a hora da arrancada. A primeira categoria a ter a largada autorizada foi a de pessoas com deficiência. Logo em seguida, partiram os “fantasiados”. Por último ficaram os atletas do pelotão de elite e o público geral, sendo os últimos a saírem.

Um dos primeiros vencedores que a Corrida do Círio este ano conheceu foi Daciano Ribeiro, paraense natural de Vigia de Nazaré, o primeiro da categoria masculina a cruzar a linha de chegada. Ele foi o vencedor da prova de 5 km ao completar o percurso com 16'13" minutos.

Já no feminino da mesma categoria, a belenense Gabriela Mieko Shimon foi a mais rápida ao finalizar a prova dos 5 km com 19 minutos. A vitória tem gosto de superação para a jovem. No ano passado, ela competiu pelos 10 km e passou mal na final da competição, faltando um km para finalizar.

“Foi um ano inteiro de treino, fazendo algumas provas para treinar, mas o foco principal era o pódio da Corrida do Círio. Essa vitória significa uma grande alegria [para mim]. É olhar para trás e ver que valeu a pena”, disse sorridente.

Os participantes da modalidade de 10 km - a mais longa da prova e a principal categoria- começar a chegar com menos de 30 minutos após a largada. Justino Silva, atleta da cidade de Petrolina, Pernambuco, foi o grande vencedor da marca. Ele realizou a prova em 29'54" minutos.

"Foi a primeira vez que participei da Corrida do Círio. Quando surgiu a oportunidade, agarrei e deu certo! Encarei 28 horas de ônibus e agora estou aqui muito feliz de ter ganho. É uma prova muito bem organizada", comemorou o atleta.

Entre as mulheres, o 1º lugar nos 10 km ficou com a paraense Franciane dos Santos Moura, que atualmente moras em Manaus. Ela concluiu a prova com 32'19" minutos. “Já ganhei outras edições da Corrida do Círio, mas há quatro anos não participava dessa prova. Vim de Porto Alegre, onde corria uma meia maratona, fui vice campeã, então, chegar aqui na minha cidade e vencer é uma alegria muito grande. Esse troféu representa um ciclo de treinamento e trabalho. Eu levo para a casa a alegria e a gratidão”, afirmou a atleta.

Neste ano, os corredores seguiram pela avenida Nazaré, entraram na travessa 14 de março para pegar a avenida Gentil Bittencourt e seguiram até a travessa Rui Barbosa para acessar a avenida Conselheiro Furtado.

Os atletas da categoria elite (masculino e feminino) ganharam nos 10 km com valores em dinheiro: R$ 5.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo, e R$ 1.000 para o terceiro. Na categoria dos 5 km, os vencedores receberam troféus, enquanto os demais participantes garantiram medalhas. O total distribuído em prêmios foi de R$ 24 mil.

Participante especial

Este ano, a Corrida do Círio integrou o circuito “Correndo com o Hora Um”, iniciativa do programa Hora Um, da Rede Globo, que inclui as principais provas nacionais de rua, como a Corrida de São Silvestre, a Maratona Internacional de São Paulo, a Maratona do Rio e a Maratona de Salvador. Roberto Kovalick, apresentador do programa matinal, participou do evento e conversou com exclusividade com o Grupo Liberal.

“É uma enorme energia do povo aqui e isso vai aumentando a vibração, vai dando energia para a gente, porque eu sei que vai ser uma prova dura 10 km, nesse calor”, disse Kovalick.

O jornalista pontuou que a corrida poderia ser desafiadora, mas que contaria com a energia do público para concluir o desafio. “Com a fé, a gente chega lá e supera qualquer coisa”, concluiu mencionando o clima de Círio de Nazaré que ainda paira pelas ruas.

Recorde de inscritos

Nathalia Freitas, supervisora de eventos da TV Liberal e coordenadora da Corrida do Círio, destacou o sucesso da edição deste ano, que atingiu um recorde de inscrições, com mais de 7 mil atletas nas categorias 5 km, 10 km e caminhada.

“Nós fomos excelentes em resultados, tivemos um recorde de inscrições. Acho que todo mundo que participa da corrida do Círio vem com o objetivo, muitos para viver esse momento de tradição e outros para experimentar como é correr na maior corrida de rua da Amazônia", afirmou.

Cristina Duarte, gerente de marketing da TV Liberal, também ressaltou a importância da 39ª edição e falou sobre os planos para a próxima. “Nossa expectativa para a 40ª edição é ainda maior, fazer uma festa mais bonita e maior ainda do que foi este ano." Cristina também destacou a maior organização e agilidade da equipe, que permitiu uma melhor fluidez na execução da corrida.