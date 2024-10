Veja fotos da Corrida do Círio 2024; Competição reuniu mais de 8 mil atletas

A 39ª edição da Corrida do Círio movimentou as ruas de Belém na manhã deste domingo (20), com a largada e chegada no Portal da Amazônia. Organizada pela TV Liberal, a tradicional prova contou com a participação de cerca de 8 mil atletas, que se dividiram entre os percursos de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 3,5 km.

Este ano, o evento fez parte do circuito "Correndo com o Hora Um", uma iniciativa do programa *Hora Um* da Rede Globo, que inclui algumas das principais competições de rua do país, como a Corrida de São Silvestre e as maratonas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O apresentador Roberto Kovalick, do *Hora Um*, também marcou presença na corrida.

Veja fotos da Corrida do Círio 2024:

Corrida do Círio 2024 Igor Mota/ O Liberal