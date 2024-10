39ª Corrida do Círio reunirá mais de 8 mil atletas que integram esporte e fé neste domingo (20)

Chegou a 39ª edição da Corrida do Círio! Este ano, a competição reunirá mais de 8 mil atletas, com largada no Portal da Amazônia, em Belém, neste domingo (20), a partir das 6h. Serão três percursos, divididos entre corrida e caminhada, reunindo participantes que unem esporte e fé durante a quadra nazarena.

Promovido pela TV Liberal, o evento fechará algumas avenidas no centro da capital paraense para a passagem dos atletas, que percorrerão dois percursos de corrida (5 e 10 km) e um de caminhada (3,5 km), com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), Exército Brasileiro (Comando Militar do Norte), Comando de Policiamento da Capital I e da Divisão de Operações da Guarda Municipal de Belém.

Além disso, o evento contará com o patrocínio exclusivo da Resolve Energia Solar e o apoio de grandes parceiros, como o Serviço Social da Indústria (SESI/PA), Prefeitura de Belém, Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJEL), Shopping Pátio Belém, Santa Clara e Salud Prime.

Para Nathalia Freitas, supervisora de eventos da TV Liberal e coordenadora da Corrida do Círio, as expectativas são as melhores para a competição, que já foi um sucesso desde as inscrições, esgotando rapidamente todos os lotes.

“Estamos muito felizes com o sucesso da Corrida. Tivemos a procura de muitas pessoas de fora do estado querendo participar, e até atletas de outros países. Este ano, conseguimos reunir mais de 8 mil atletas nas categorias propostas. Confesso que a expectativa é que tudo corra bem, que todos se divirtam e alcancem suas melhores performances”, disse Nathalia.

Na chegada, uma grande festa aguardará os atletas, com a participação da Banda Xeiro Verde a partir das 8h. Além disso, entre as diversas categorias, serão distribuídos prêmios em dinheiro, além das medalhas.

“Distribuiremos cerca de R$ 24 mil em prêmios entre os primeiros colocados, masculino e feminino, nas categorias: elite geral, cadeirantes, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência físico/mental e fantasia”, explicou Nathalia.

Este ano, a Corrida do Círio integrará o circuito “Correndo com o Hora Um”, iniciativa do programa *Hora Um*, da Rede Globo, que inclui as principais provas nacionais de rua, como a Corrida de São Silvestre, a Maratona Internacional de São Paulo, a Maratona do Rio e a Maratona de Salvador. Roberto Kovalick, apresentador do programa *Hora Um*, estará presente e participará do evento.

Corredora inspira filho com TEA na fé e no esporte

Uma das atletas mais entusiasmadas com a Corrida do Círio é Grazielli Santiago, que tem se preparado há algum tempo para a prova, conciliando treinos e alimentação. Ela é a principal inspiração do filho Heitor Santiago, de 14 anos, que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e está ansioso para participar da Corrida do Círio no futuro.

“Pela manhã, faço treino de fortalecimento muscular, e quando chego do trabalho, no início da noite, corro entre 7 e 10 km, duas a três vezes por semana. Quando meu horário permite, treino com uma equipe de corrida. Um treino complementa o outro, pois sem a musculação corremos um grande risco de nos lesionar. Também tento equilibrar a alimentação na semana da corrida e manter uma boa hidratação”, contou Grazielli.

“Meu filho completou 14 anos há pouco tempo, e o evento só permite inscrições a partir dos 18 anos. Apesar de existir a Corridinha do Círio, ele quer participar correndo junto comigo. Ao me ver treinar e voltar para casa com a medalha após as corridas, ele despertou o desejo de correr no futuro, quando tiver idade para se inscrever. Duas vezes por semana ele treina comigo; como iniciante, ele mais caminha do que corre, mas faz questão de ir e se sente motivado, mesmo sem conseguir correr longas distâncias. Eu sempre o incentivo a não desistir”, explicou.

(Igor Mota / O Liberal) (Igor Mota / O Liberal)

Para Grazielli, a relação com a Corrida e a fé em Nossa Senhora de Nazaré já dura muitos anos e se intensificou após a sua primeira participação no evento. Antes mesmo da 39ª edição, ela já pensa nas próximas.

“Eu comecei a correr porque queria participar da Corrida do Círio há muitos anos, mas, por falta de companhia, sempre desistia. Ano passado, decidi participar sozinha, não por promessa, mas por uma necessidade de virar a chave, iniciar um novo ciclo e estilo de vida. A prática esportiva faz bem para o corpo, mente e espírito, e o melhor lugar para começar era a Corrida do Círio. Desde então, nunca mais parei. Vou participar novamente este ano com um imenso sentimento de gratidão por ter começado no esporte, não ter desistido e completar um ano correndo com saúde”, finalizou.