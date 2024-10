Promesseiro, atleta conta como esporte se entrelaça com devoção a Nossa Senhora de Nazaré

Durante o mês de outubro, Belém é tomada por uma atmosfera de amor e fé, que se entrelaça com o cotidiano dos moradores da capital paraense por conta do Círio de Nazaré. Entre essas pessoas está o atleta Cleber Nagata, que carrega uma história emocionante, na qual o amor pelo esporte e a fé se tornaram formas de lidar com a dor após a perda de sua esposa.

Cleber perdeu a esposa em março deste ano, vítima de câncer. Desde a descoberta da doença, ele encontrou na corrida e na devoção a Nossa Senhora de Nazaré um refúgio.

"Minha devoção a Nossa Senhora de Nazaré começou em 2010 e, a cada ano, só cresce. Nos últimos quatro anos, quando minha esposa foi diagnosticada com câncer, a corrida e a fé em Nossa Senhora se tornaram e ainda são a minha válvula de escape. No dia 23 de março de 2024, ela faleceu, e agora a corrida é onde consigo relaxar", contou ele.

A devoção de Cleber é tão grande que, em setembro, ele fez uma tatuagem no braço com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, marcando na pele sua fé. Unindo essa devoção ao esporte, ele participará da Corrida do Círio deste ano, que será realizada no dia 20 de outubro, além de participar da procissão principal do Círio, neste domingo (13/10), na corda, junto com outros promesseiros.

"Este ano completo 14 anos que participo na corda no domingo, em forma de agradecimento por todas as preces que fiz durante o ano, por saúde e paz. A expectativa é a melhor possível, tanto para a corda quanto para a corrida. Eu treino três vezes por semana e estou bem preparado", afirmou.

A preparação do atleta para essas duas "maratonas" acontece ao longo do ano, com cuidados que incluem uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares. "Duas semanas antes da corrida, sigo uma dieta balanceada acompanhada por um nutricionista, além de treinar corrida três vezes por semana e fazer musculação duas vezes", concluiu.