Corrida do Círio 2024: veja quem são os vencedores da edição deste ano

A Corrida do Círio 2024 já tem seus primeiros vencedores: Daciano Ribeiro, paraense natural de Vigia de Nazaré, foi o primeiro da categoria masculina a cruzar a linha de chegada da 39ª edição da Corrida do Círio. Ele foi o vencedor da prova de 5 km do masculino ao completar o percurso com 16'13" minutos. Já no feminino da mesma categoria, Gabriela Mieko Shimon foi a mais rápida ao finalizar a prova dos 5 km com 19 minutos.

Já na principal categoria, a de 10 km, o grande vencedor foi Justino Silva, atleta da cidade de Petrolina, Pernambuco. "Foi a primeira vez que participei da Corrida do Círio. Quando surgiu a oportunidade agarrei e deu certo! Encarei 28 horas de ônibus e agora estou aqui muito feliz de ter ganho. É uma prova muito bem organizada", comemorou o atleta, que finalizou a prova com 29'54" minutos.

Justino Silva, atleta da cidade de Petrolina, Pernambuco, foi o vencedor do prêmio principal da Corrida do Cirio (Igor Mota/)

Entre as mulheres, o 1º lugar nos 10 KM ficou com Franciane dos Santos Moura. Ela concluiu a prova com 32'19" minutos.

Vencedores da categoria 10KM (MASCULINO)

Justino Pedro da Silva - 29'54" minutos José Maria Arruda de Almeida - 30'57" minutos Jonatham Lima Silva - 31'51" minutos

Vencedores da categoria 10KM (FEMININO)

Franciane dos Santos Moura - 32'19" minutos Aline Prudencio de Feitas - 36'49" minutos Rosângela Muniz R$ 1 mil - 38'02" minutos

Vencedores da categoria 5KM (MASCULINO)

Daciano Ribeiro Gatinho - 16'13" minutos Vinícius Azevedo Lima - 16'44" minutos Raimundo de Souza Pinheiro - 16'49" minutos

Vencedores da categoria 5KM (FEMININO)

Gabriela Mieko Shimon - 19' minutos Jaiane Costa da Silva - 20'15" minutos Samara Favacho Morais Nunes - 20'27" minutos

A 39ª edição da Corrida do Círio, que iniciou e finalizou no Portal da Amazônia, aconteceu na manhã deste domingo (20), pelas ruas de Belém. Promovido pela TV Liberal, o evento teve dois percursos de corrida: um de 5KM e outro de 10 KM; além de uma caminhada de 3,5 KM. Ao todo, cerca de 8 mil atletas participam da competição neste ano, que é promovida pela TV Liberal.

Este ano, a Corrida do Círio integrou o circuito “Correndo com o Hora Um”, iniciativa do programa Hora Um, da Rede Globo, que inclui as principais provas nacionais de rua, como a Corrida de São Silvestre, a Maratona Internacional de São Paulo, a Maratona do Rio e a Maratona de Salvador. Roberto Kovalick, apresentador do programa Hora Um, participou do evento.