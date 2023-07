Segurança de Wembanyama, astro da NBA, agride Britney Spears em restaurante

Uma situação nada agradável envolvendo a estrela pop Britney Spears e o novo astro da NBA Wembanyama, ocorreu em um restaurante em Las Vegas, na última quarta-feira (5). Spears teria ido até o jogador do Spurs para pedir uma foto e tocou no ombro do jogador para chamar sua atenção, quando foi agredida pelo segurança Damian Smith.

A agressão, confirmada pelo portal americano TMZ, teria feito Britney cair no chão e ter seu óculos arremessado do rosto. Logo em seguida, a cantora, que seria fã de Wembanyama, retornou à mesa onde estava com o marido, Sam Ashgari e mais duas pessoas. Quando o segurança reconheceu a estrela pop, teria chegado a se desculpar.

“Você entende como é quando você está sendo invadido por fãs”, teria dito o segurança.



Depois do ocorrido no restaurante Catch, no ARIA Hotel, Britney registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, alegando agressão. De acordo com a imprensa americana, a polícia estaria considerando o caso como criminoso e “tão sério quanto um ataque cardíaco", e provavelmente será encaminhado ao promotor

Britney e Wembanyama se pronunciam

Na noite de quinta-feira (6), Britney se pronunciou sobre o caso por meio de uma rede social, confirmando a agressão. A estrela alegou que ainda espera um pedido de desculpas do jogador e do segurança.



“Experiências traumáticas não são algo novo para mim e já tive a minha cota delas. Não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite. Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando me dirigia para jantar. Mais tarde, fui a um restaurante diferente e o vi novamente. Decidi abordá-lo e parabenizá-lo pelo seu sucesso.

Havia muito barulho, então dei um tapinha no ombro dele para chamar sua atenção. Estou ciente da declaração do jogador em que ele menciona que 'eu o agarrei por trás', mas simplesmente dei um tapinha no ombro dele. Seu segurança então me 'devolveu' no rosto sem olhar para trás, no meio de uma multidão, quase me derrubando e tirando meus óculos.

Eu fico cercada por pessoas o tempo todo. Na verdade, naquela noite, fui cercada por um grupo de pelo menos 20 fãs. Minha equipe de segurança não bateu em nenhum deles

A violência física está ocorrendo com muita frequência neste mundo. Muitas vezes, atrás de portas fechadas. Apoio todas as vítimas e meu coração está com todos vocês! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, do segurança dele ou de sua organização. Espero que eles o façam”

O jogador também se pronunciou sobre o caso após seu treino, também na quinta-feira. Em entrevista, ele afirmou que só soube do envolvimento de Britney no incidente horas depois do jantar.



“Estava caminhando com alguns membros da equipe de segurança em direção a um restaurante. Estávamos em um saguão e havia muitas pessoas, algumas delas me chamando, obviamente. Uma pessoa estava me chamando de 'Senhor, Senhor' e me segurou por trás. Então não vi o que aconteceu porque estava andando e tínhamos combinado de não parar. Mas a pessoa me segurou por trás, não no ombro, me segurou por trás. Só sei que os seguranças a empurraram, não sei com que força. Não parei para olhar, segui andando”, relatou o jogador.