Francês de 2,25 metros é a primeira escolha do Draft da NBA de 2023

O francês Victor Wembanyama, com seus 2,25 metros de altura, foi a primeira escolha do Draft da NBA de 2023. A partir da próxima temporada, o atleta vai defender as cores do San Antonio Spurs, time do Texas. Ainda que seja um novato na maior liga de basquete do mundo, Wembanyama chega como o principal nome da equipe do Sul dos Estados Unidos, além de alcançar o posto de jogador mais alto da liga.

Outras escolhas significativas também foram feitas durante o evento. O Charlotte Hornets selecionou o talentoso ala Brandon Miller, enquanto o Portland Trail Blazers optou por Scoot Henderson, vindo da G League Ignite, que se juntará a Damian Lillard. O Houston Rockets escolheu o gêmeo Amen Thompson, e seu irmão Ausar Thompson foi selecionado pelo Detroit Pistons.

Na sequência, o Orlando Magic decidiu ficar com Anthony Black, que se juntará a Paolo Banchero, a primeira escolha do Draft de 2022. O Indiana Pacers escolheu Bilal Coulibaly como sétima decisão, mas o jogador francês será trocado para o Washington Wizards. Em seguida, o Wizards anunciou a escolha de Jarace Walker, que será transferido para o Indiana Pacers.

O que é o Draft da NBA?

O Draft da NBA é um evento anual que ocorre após o término dos playoffs, com o objetivo de equilibrar as forças na liga. As equipes com as piores campanhas na temporada anterior têm maiores chances de obter as primeiras escolhas e, assim, selecionar os melhores jogadores disponíveis.

Tradicionalmente, os jogadores inscritos no draft são aqueles que competiram no basquete universitário dos Estados Unidos, juntamente com jovens estrangeiros que atuam fora do país. No entanto, nos últimos anos, houve uma mudança nesse cenário, com jogadores optando por não ingressar nas universidades e competir em ligas menores, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. Jogadores estrangeiros com 21 anos ou mais são automaticamente elegíveis para o draft.

A ordem das escolhas é determinada por meio de uma loteria, na qual os primeiros 14 times são sorteados entre aqueles que não se classificaram para os playoffs. As demais escolhas são definidas com base no desempenho das equipes durante a temporada regular.

O draft é dividido em duas rodadas, com cada time tendo cinco minutos para fazer sua escolha. Além disso, as franquias têm a possibilidade de negociar suas escolhas com outras equipes, buscando estratégias que atendam às suas necessidades de longo prazo.