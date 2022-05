Responsável por revelar atletas de MMA, Iron Man se prepara para realizar a 24º edição

Iuri Marajó, Michel Trator e Iliarde Santos são alguns dos grandes nomes do MMA paraense que passaram pelo UFC. Além disso, os três lutadores têm outra coisa incomum: eles foram revelados no Iron Man, que hoje é tido como um dos principais organização da modalidade do país. Depois do sucesso do último evento, o grupo se prepara para a 24º edição.

Segundo o Iron Tomaz, responsável pela organização, o próximo Iron Man deve ocorrer no dia 24 de junho, no Mangueirinho, em Belém. Além das lutas, o evento terá, como sempre, shows e a presença de personalidades do esporte, como Lyoto Machida e Wanderlei Silva.

“Vamos ter um seminário sobre alta performance com o Lyoto Machida, no dia 23 de junho [um dia antes do evento principal]. Além disso, vamos ter a presença do [ex-campeão do UFC] Mauricio “Shogun” Rua. O Marcelo Dourado será o diretor de arbitragem e mais algumas presenças célebres”, revelou Iron Tomaz.

Uma das principais características do Iron Man é trazer grandes personalidades do esporte, já que isso acaba atraindo o público. Na última edição, por exemplo, Wanderlei Silva foi uma das atações e elogiou a organização. O ex-lutador disse que eventos como este são importantes para dar visibilidade para novos atletas.

Lyoto Machida, ex-campeão do meio-pesado do UFC, por exemplo, participou da primeira edição e também já foi árbitro da competição. Já “Shogun”, participou de outros cinco eventos e ainda ajuda na promoção das lutas.

Além da palestra, a programação da 24º edição do Iron Man terá um aulão para as mulheres com a professora de dança e arte Taynara Garcia.

Hoje, o Iron Man MMA conta com seis campeões: Paula Bittencourt (peso-galo), Nildo Katchau (peso-mosca), Erick Sabugo (peso-galo), Bruno Xinoco (peso-pena), Henrique Strike (peso-leve) e Eduardo Camelo (peso-meio-médio).