Mangueirinho será palco do evento Iron Man de MMA nesta sexta-feira; veja;

Os fãs de MMA terão um encontro marcado nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no ginásio Mangueirinho, em Belém. O local será palco do Iron Man MMA 23, e vai receber lutas com atletas regionais, nacionais e internacionais, além do show do cantor paraense Markinho Duran.

O evento terá os portões abertos as 18h e está programado para começará às 19h, e contará com a transmissão do canal por assinatura Band Sports e no Youtube pelo Canal IronmanmmaTV. O Iron Man Mixed Martial Arts pioneiro na região Norte, é um evento responsável por revelar diversas promessas do MMA brasileiro para as principais organizações do mundo, como o UFC.

Além disso, o Iron Man Mixed Martial Arts tem na sua lista de parceiros figuras renomadas como Lyoto Machida, Maurício Shogun, Pedro Rizzo, Wanderlei Silva, Murilo Ninja, entre outros craques do MMA brasileiro.

Lyoto Machida, por exemplo, além de dar o ‘pontapé inicial’ na primeira edição, também já foi árbitro da competição; Shogun já participou de cinco edições e ainda ajuda na promoção com vídeos institucionais; e o Wanderlei Silva, também é um padrinho e parceiro inseparável, o que fideliza o sucesso do evento com sua presença em todas as edições, e em Belém não será diferente.

Atualmente, o Iron Man MMA conta com seis campeões: Paula Bittencourt (peso-galo), Nildo Katchau (peso-mosca), Erick Sabugo (peso-galo), Bruno Xinoco (peso-pena), Henrique Strike (peso-leve) e Eduardo Camelo (peso-meio-médio), todos com passagem de destaque pela companhia até agora.

Serviço

Assunto: Iron Man Mixed Arts

Data: 08 de Abril

Horário: inicio ás 19h

Local: Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho

Ingressos: VIP e Arquibancada

Mais informações: (91) 98296-1950 ( Rogerio Corpes )