Luta marajoara é reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado

Berço de atletas como Iuri e Ildemar Marajó e do campeão do UFC Deiveson Figueiredo, a luta marajoara foi declarada como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O reconhecimento do esporte ocorreu nesta terça-feira (29), em sessão plenária, com a aprovação do projeto de lei 6/2021.

A PL reconhece que a luta marajoara representa a tradição de gerações e tem muita importância sociocultural para o Pará. Além disso, acredita-se que o esporte tem muito potencial de crescimento no estado e em todo o Brasil.

O presidente da Federação Paraense de luta marajoara (FPLM), Rodolpho Neto, disse que que "a aprovação desse projeto já vinha sendo bastante aguardada no Marajó". Segundo ele, um dos principais objetivos é levar o esporte para todo o Brasil e até para outros países.

O que é a luta marajoara?

A luta marajoara é um combate agarrado que possui como objetivo principal colocar o adversário de costas no chão, sem chutes ou socos. Como o próprio nome sugere, a modalidade foi criada e popularizada no Marajó. Hoje já faz parte da cultura paraense, sendo repassada de geração em geração.

O campeão do peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo, por exemplo, deu seus primeiros passos no MMA por meio da luta marajoara.

De acordo com o presidente da FPLM, atualmente existem cerca de 10 mil praticantes do esporte só no Marajó. Mas, a cada ano que passa, vários lutadores buscam o estilo para aplicar nos combate de MMA, já que ela mistura força e técnica.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)