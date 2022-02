Deputados aprovam projeto que torna luta marajoara Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial

Influenciadora de atletas como os irmãos Marajó e Deiverson Figueiredo “Daico” em disputas do Ultimate Fighting Championship (UFC), a luta marajoara deve ganhar mais projeção com a aprovação nesta terça-feira, 22, em sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, de projeto de lei que a torna Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. A luta é similar ao wresteling, estilo muito difundido nos Estados Unidos e praticados por lutadores de MMA.

Aprovado por unanimidade da Casa, o texto do projeto de lei 6/2021 foi votado em primeiro turno. A proposta de reconhecer a luta marajoara é do deputado Raimundo Santos (Patriota). A luta originária na Região do Marajó existe como registro, sendo praticada no norte do Brasil, em especial no arquipélago marajoara, principalmente por ocasião de determinadas festividades nos povoados das cidades.

O projeto destaca a projeção nacional e até internacional da luta, devido a presença de lutadores paraenses como Deiveson Figueredo, nascido em Soure, lutador de artes marciais mistas do Brasil e que compete como peso-mosca, sendo o atual campeão da categoria no UFC, que utiliza as técnicas em suas lutas.

O projeto de tornar a luta Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial foi uma das matérias aprovadas, juntamente com os projetos contidos na pauta, dentre os destaques às proposições que instituem a Sessão Azul nos cinemas com a reserva de sessões de cinema às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); o projeto que denomina Usina da Paz Padre Bruno Sechi, que integra o Programa Territórios pela Paz (TerPaz); o que institui do Dia Estadual do Riso Epaminondas Gustavo, em homenagem ao juíz Claudio Rendeiro.