Jorge Pitbull é um dos destaque do MMA da cidade de Tailândia

O atleta Rosenildo Carvalho da Silva "Jorge Pitbull", natural da cidade de Tailândia (PA), líder da equipe Irmãos Pitbull que tem o cartel profissional no MMA de seis vitórias e três derrotas, é um dos destaque do MMA paraense e está se preparando para os seus próximos compromissos no MMA nesse ano de 2022, além de também ter um serviço de treino funcional,aulas de boxe, muay thai e jiu jitsu.Interessados pode entrar em contato através do telefone 91-99366-2013.

Deiveson Figueiredo ‘ignora’ Brandon Moreno e define Kai Kara-France como próximo adversário

Ao que tudo indica, Deiveson Figueiredo já definiu o seu próximo adversário dentro do UFC. Atual campeão peso-mosca do UFC, o paraense estava sendo cotado para fazer uma quarta luta contra Brandon Moreno, no entanto, o “Deus da Guerra” disse que está disposto a encarar Kai Kara-France, que no último sábado (26), teve boa atuação e derrotou Askar Askarov no card do UFC Columbus.

“Parabéns Kai Kara, seu neozelandês sujo. Você acabou de receber seu ingresso com o Deus da Guerra. Moreno, você acabou de ir para o banco de trás. Você está 0-2 contra (Alexandre) Pantoja. Se você puder vencê-lo, vou lhe dar a próxima disputa pelo título. Brasil vs Nova Zelândia. Vamos fazer acontecer, Dana White”, escreveu Deiveson Figueiredo em sua conta oficial no Twitter.

Ajude o Projeto "Lutado pelo Bem"

O Projeto "Lutando pelo bem", do atleta Yann Barrera, que tem como objetivo de tirar crianças, jovens e adultos das ruas para que se tornem pessoas melhores com as artes marciais. O projeto está precisando de ajuda para dar continuidade na excelente iniciativa. O local fica na passagem Gaspar Dutra número 243 entre Alzira e João Paulo II. Contato: (91) 9886-85463.

Adriano Moraes finaliza Yuya Wakamatsu e mantém o cinturão peso mosca do One Championship

O ONE Championship segue tendo um representante brasileiro como campeão da categoria peso-mosca. Adriano Moraes fez bonito e, com uma guilhotina no terceiro round, superou o japonês Yuya Wakamatsu, mantendo o cinturão da divisão de peso em sua posse.

Curtis Blaydes nocauteia Chris Daukaus no UFC Columbus

Curtis Blaydes foi o grande destaque do UFC Columbus, realizado em Ohio nos Estados Unidos. Fazendo a luta principal da noite, o peso-pesado americano deu um verdadeiro show e nocauteou o compatriota Chris Daukaus no segundo round, emplacando também sua segunda vitória consecutiva no UFC.

UFC retorna a Singapura com dois brasileiros lutando pelo cinturão

O UFC 275 acontecerá no dia 11 de junho no Singapore Indoor Stadium, tornando-se o primeiro card numerado do UFC a ser realizado no Sudeste Asiático. O evento também contará com as primeiras disputas de título do UFC na região, quando o campeão peso meio-pesado do UFC, Glover Teixeira, enfrentar o número 2, Jiri Prochazka. A campeã peso-mosca do UFC, Valentina Shevchenko, enfrentará a brasileira e 5 da divisão, Taila Santos.