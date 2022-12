Remo e Paysandu decidem o título do Parazão de basquete nesta quinta, no ginásio Moura Carvalho

A Federação Paraense de Basketball bateu o martelo e definiu o ginásio Moura Carvalho como palco do quinto e último jogo dos playoffs que decide o Campeonato Paraense adulto masculino. No placar agregado, Remo e Paysandu estão empatados com duas vitórias para cada lado. A decisão acontece nesta quinta-feira, a partir das 20h30 e terá como palco a casa dos bicolores.

De acordo com o presidente da federação, Neto Vieira, o sistema de definição dos jogos ocorre da seguinte forma: dois mandos para cada clube e o quinto mando da federação. Portanto, depois da igualdade nos resultados, a federação se dispôs a arrumar um local neutro, sem sucesso. "Nós tentamos o Mangueirinho, mas ele está em obras. Fomos atrás de uma data no ginásio de Educação Física, que já tem um evento agendado no período. Tentamos mudar agora de manhã, mas não foi possível", explica.

"Diante dessa impossibilidade, fica valendo o saldo de pontos nos playoffs. E neste quesito, o Paysandu foi melhor, então vai ser no Moura Carvalho. De acordo com o regulamento, o mando é da federação. Se não arranjarmos uma quadra, passa para o melhor saldo de cesta, onde o Paysandu leva a vantagem", conclui Vieira.

A primeira partida foi disputada no Moura Carvalho, com vitória bicolor por 74 a 58. Já o confronto seguinte, no Serra Freire, foi vencido pelos azulinos, por 72 a 67. A vantagem remista se estendeu no terceiro jogo, com nova vitória por 70 a 65, na casa do Paysandu. A reação bicolor veio no quarto duelo, vencido por 67 a 58, forçando a quinta e última partida.

O Papão corre atrás do tetracampeonato, sendo ainda o maior vencedor do Parazão de basquete, com 37 títulos, contra 29 conquistas do Leão Azul.