Com vantagem azulina, Remo e Paysandu se enfrentam nos playoffs do Parazão de basquete; veja

Clube do Remo e Paysandu jogam nesta terça-feira (13) pelos playoffs do Parazão de Basquete. Com a vantagem no confronto, os azulinos podem sagrar-se campeões, se vencerem a terceira das cinco partidas. A partida acontece a partir das 20h30, no ginásio Serra Freire, em Belém.

Até o momento, os dois times já se enfrentaram três vezes. O primeiro duelo foi vencido pelo Paysandu e os outros dois deram a vantagem para o Leão Azul, que venceu a última por 70 a 65, no último sábado, no ginásio Moura Carvalho. No placar geral, o Remo venceu por 2 a 1 e, se vencer nesta terça, levantará a taça de Campeão Paraense.

Para evitar o triunfo azulino, o Papão precisa reverter a melhor de cinco partidas e vencer em plena casa azulina. Caso saia vitorioso, os dois times terão o quinto e último jogo para conhecer o Campeão Paraense.