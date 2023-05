RBR no pódio: Verstappen vence GP de Miami, após largar em nono e Pérez fica em segundo

Apesar de ter largado em 9º lugar, chegar no topo do Grid não foi problema para Max Verstappen no GP de Miami, no último domingo (7). Sua única disputa real durante a prova foi com o companheiro de equipe Sergio Pérez que terminou a corrida em segundo lugar, com o espanhol Fernando Alonso na cola, terminando a disputa em terceiro lugar.

A disputa entre os companheiros de equipe começou bem antes da corrida, com a possibilidade de Pérez roubar a liderança de Verstappen na Classificação Mundial de Pilotos. No Grid de largada, Pérez estava na primeira posição, e o holandês Verstappen na nona, no entanto, nas voltas finais com uma ultrapassagem ele assumiu a liderança da prova deixando o mexicano para trás.

“Corrida muito boa. Consegui ir muito longe com pneu duro, isso fez a diferença. No final ,foi uma boa briga com o Checo. Ontem, foi complicado, mas fiquei calmo”, disse o holandês.



Agora, a distância no Mundial de Pilotos entre os dois, que antes era de apenas seis pontos, subiu para 14 pontos, com Verstappen cravando a liderança com 119 pontos contra 105 de Pérez. Os dois são seguidos por Fernando Alonso com 75 pontos, Lewis Hamilton com 56 pontos e Carlos Sainz Jr. com 44 pontos.

O próximo desafio dos pilotos é no GP Emilia-Romagna, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, no dia 21 de maio, a partir das 10h (horário de Brasília).

Confira a classificação geral no GP de Miami:

1. Max Verstappen, Red Bull - 1h27min38.241seg, 26 pontos

2. Sergio Pérez, Red Bull - 5.384seg, 18 pontos

3. Fernando Alonso, Aston Martin - 26.305seg, 15 pontos

4. George Russell, Mercedes - 33.229seg, 12 pontos

5. Carlos Sainz Jr., Ferrari - 42.511seg, 10 pontos

6. Lewis Hamilton, Mercedes - 51.249seg, 8 pontos

7. Charles Leclerc, Ferrari - 52.988seg, 6 pontos

8. Pierre Gasly, Alpine - 55.670seg, 4 pontos

9. Esteban Ocon, Alpine - 58.123seg, 2 pontos

10. Kevin Magnussen, Haas - 62.945seg, 1 ponto

11. Yuki Tsunoda, AlphaTauri - 64.309seg, 0 pontos

12. Lance Stroll, Aston Martin - 64.754seg, 0 pontos

13. Valtteri Bottas, Alfa Romeo - 71.637seg, 0 pontos

14. Alexander Albon, Williams - 72.637seg, 0 pontos

15. Nico Hulkenberg, Haas - 74.950seg, 0 pontos

16. Guanyu Zhou, Alfa Romeo - 78.440seg, 0 pontos

17. Lando Norris, McLaren - 87.717seg, 0 pontos

18. Nyck de Vries, AlphaTauri - 88.949seg, 0 pontos

19. Oscar Piatri, McLaren - mais uma volta, 0 pontos

20. Logan Sargeant, Williams - mais uma volta, 0 pontos