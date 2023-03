Quebrando padrões: adultos encontram no vôlei uma maneira saudável de se manterem ativos

Quem pensa em escolinha de esporte, geralmente pensa em um ambiente com crianças aprendendo a praticar alguma modalidade. No entanto, nas quadras da Apade, a história é bem diferente. Comandada pelo técnico Érico Veloso, a Escolinha de Vôlei para adultos tem alunos de até 50 anos que provam que dá pra iniciar na prática esportiva em qualquer idade.

“Na categoria adulto da escolinha não existe um limite de idade. Vejo muito potencial neles, assim como vejo nas pessoas mais novas. O treinamento é diferenciado e ajuda na qualidade de vida, então não tem idade para começar”, explicou o técnico.

Os treinos acontecem de acordo com a categoria que os alunos se encaixam, atualmente são duas: iniciante, para aqueles que não têm nenhum conhecimento do esporte; e iniciado, para quem já jogou em algum momento, tem noções básicas, e quer voltar a praticar.

“Vamos treinando conforme o rendimento e evolução de cada um. No ano passado, no Campeonato entre Escolinhas, vários adultos se destacaram, tanto no feminino quanto no masculino. Ensinar adultos é maravilhoso, porque eles já têm uma maturidade, um poder de assimilar a informação mais rápido e é só correr atrás da prática”, explicou o técnico.

Para Vitor Mateus, de 25 anos, que é aluno da escolinha, a idade não foi um empecilho para começar e a prática com outros alunos o ajudou a evoluir no esporte.

“Eu estava há um tempo sem praticar atividades físicas e comecei o vôlei de brincadeira com os amigos. Como acabei gostando muito, um amigo me indicou a escolinha e eu fiz uma aula experimental e entrei. Agora sinto que já evoluí bastante na parte técnica e pretendo participar de competições mais locais”, explicou.

E quem se redescobriu no esporte depois de adulto, encontrou na Escolinha da Apade um refúgio para voltar a praticar. Foi o caso de Silvia Oliveira, de 48 anos, que era jogadora de vôlei na adolescência.

“A escolinha me ajudou, porque as técnicas do vôlei mudaram muito, então tive que me adaptar nesse processo. Acho que a idade não importa na hora de começar no esporte, ou se redescobrir em um. Comigo foi muito bom. Ano passado cheguei a participar de competições pela escolinha e junto com meu time, fui campeã”, disse.

Escolinha Apade Érico Veloso, técnico da Escolinha de Vôlei da Apade (Cláudio Pinheiro / O Liberal) Vitor Mateus, aluno de 25 anos da Escolinha de Vôlei da Apade (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal) (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo o IBGE, mais de 40% da população acima de 25 anos é sedentária e não pratica atividades físicas. Para o técnico da escolinha adulta da Apade, que entrelaça a vida de ensinamentos com a própria vida de atleta, qualquer esporte é essencial no dia a dia e vai além da diversão.

“Muitas pessoas não praticam esportes, mas é importante ter em mente que seja vôlei, futebol ou basquete, o esporte pode ser uma terapia, às vezes, salva além do sentido físico, mas no mental e espiritual também”, finalizou Érico Veloso.

Quem tiver interesse em começar a praticar vôlei nas escolinhas da Apade, pode ir até o centro de treinamento do time e agendar uma aula experimental, de acordo com a satisfação, o aluno pode escolher se matricular nas categorias iniciante ou iniciado. A taxa mensal é de R$180.



Serviço

Apade Volleyball Team - Escolinha

Endereço: Travessa de Breves, 106. Entre Óbidos e Triunvirato. (Arena Bolão da Breves)

Telefone: (91) 98521-4961

Taxa mensal: R$180

Acompanhe: @apadevolei