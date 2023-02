Paraenses chegam ao topo do pódio no Pan-Americano Nikkei representando o Brasil no vôlei

Vôlei, natação, futsal e basquete, estas são só algumas das modalidades do Pan-Americano Nikkei, uma competição internacional realizada para descendentes de japoneses nascidos no exterior ou japoneses que moram fora do Japão. Este ano os jogos foram realizados em Buenos Aires, e paraenses representantes do Brasil subiram no primeiro lugar do pódio após derrotar a Argentina na final do vôlei, nas categorias adulto e over 35.

Os times de vôlei masculino adulto e over 35 eram compostos somente por paraenses ou nikkeis que moram no Pará. Para o técnico das equipes masculinas, Luciano Farias, treinar os dois times foi um desafio. “A gente sempre fala que formar times é fácil, montar equipes que é complicado. Foi um trabalho bem diferenciado, a gente teve que fazer cabeças de liderança, com motivação em um tempo curto, só três meses e treinos apenas duas vezes por semana no começo, se for contar foram apenas 20 ou 25 treinos, e isso em uma competição internacional é pouco é muito desafiador”, disse o treinador.



VEJA MAIS

Segundo Farias, a preparação foi feita visando a vitória. "É um desafio e vencer, e é muito gratificante, ainda mais as duas equipes (adulto e master) tendo vencido. Os atletas abdicaram de muita coisa pra isso, então a gente sai da competição com o espírito revigorado por termos feito o que a gente fez”, completou o técnico.

Para Clayton Sawada, de 46 anos, a competição foi muito importante. “Eu era o mais velho do time e venci no adulto e no over 35, jogando em ambas as equipes. A vitória foi inacreditável e emocionante”, disse o jogador.

Pan-Americano Nikkei Arquivo / CONFRA Argentina 2023 Arquivo / CONFRA Argentina 2023 Arquivo / CONFRA Argentina 2023 Arquivo / CONFRA Argentina 2023

Além do vôlei, o Brasil competiu em outras modalidades, e representando o Pará, havia também um atleta no karatê e quatorze no futsal masculino, que acabaram em 3º lugar na competição. Segundo a delegação, o jogador paraense de futsal, João Oishi, ganhou o prêmio de Melhor Jogador do Torneio.

O Pan-Americano Nikkei, também chamado de CONFRA (Confraternidade Desportiva Internacional Nikkei) é realizado a cada dois anos, com uma sede diferente a cada edição, escolhida por meio de rodízio entre os 14 países membros da Associação Pan-Americana de Nikkeis (APN) e da União de Clubes e Instituições Nikkeis (UNIÃO). Reunindo cerca de 2 mil participantes, é o evento esportivo mais importante da comunidade nikkei nas Américas.