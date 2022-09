Brasil vence Argentina no Mundial de vôlei feminino e seleção busca título inédito

A seleção brasileira de vôlei feminino venceu seu segundo confronto no Mundial. Após bater a República Tcheca na primeira rodada, por 3 sets a 1, as brasileiras venceram a seleção da Argentina por 3 a 0, na última segunda-feira (26).

A competição vem sendo disputada na Polônia e Holanda. O Brasil está no grupo D, com Chile, Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca. O Mundial é formado por 4 grupos, com seis seleções cada. Quatro seleções de cada grupo avançam para a segunda fase do campeonato.

A seleção brasileira feminina é bi-campeã olímpica e já chegou na final deste campeonato três vezes, em 1994, 2006 e 2010, mas nunca levantou a taça. As jogadoras ainda têm três jogos pela frente nesta primeira fase do campeonato.

Quando joga a seleção brasileira de vôlei feminino no Mundial?

28.09 (Quarta-feira) – Brasil x Colômbia, às 10h (de Brasília);

30.09 (Sexta-feira) – Brasil x Japão, às 9h15 (de Brasília);

01.10 (Sábado) – Brasil x China, às 9h (de Brasília).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)