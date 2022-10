Brasil vence China e reage no Campeonato Mundial de vôlei feminino

A Seleção Brasileira venceu a China em partida válida pela primeira fase do Campeonato Mundial de vôlei feminino. As meninas saíram de campo com placar favorável de 3 sets a 1, com parciais 23/25, 25/17, 25/22 e 25/22.

Com a vitória, a seleção derruba a invencibilidade da China e fecha a primeira fase na segunda colocação do grupo D. Apesar da vitória, o Brasil não conseguiu a liderança, visto que as próprias chinesas venceram todas as outras partidas do grupo por 3 sets a 0 e as brasileiras perderam, na última sexta, para o Japão, por 3 sets a 1.

Agora, o Brasil folga neste domingo e aguarda os resultados da última rodada para conhecer seus rivais na segunda fase do Mundial. Na próxima etapa, a seleção encara os classificados do grupo A - Itália, Bélgica, Holanda e Porto Rico já garantiram a vaga. Falta, no entanto, a definição das posições para a montagem dos confrontos.