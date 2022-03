Seleção Paraense de Vôlei Feminino Sub-17 conquista acesso para divisão especial, no Rio de Janeiro

A Seleção Paraense Feminina de Vôlei Sub-17 conquistou o acesso para a divisão especial da categoria. O Campeonato Brasileiro de Seleções foi disputado na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro (RJ), no período de 21 a 26 deste mês. A equipe paraense ficou com vice-campeonato do torneio ao ser derrotada pela Seleção de Goiás, por 3 sets a 2 na grande final.

O acesso paraense foi conquistado ao garantir a vaga na decisão, após vencer as meninas do Mato Grosso, por 3 sets a 0. Na mesma competição o Pará venceu as equipes do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e também a Seleção de Alagoas. As meninas foram comandadas pelo técnico Elinho Cunha.

Em nota, a Federação Paraense de Voleibol (FPV), parabenizou as meninas, agradeceu o apoio e a torcida dos pais das garotas, grandes incentivadores do esporte.

“A Federação Paraense de Voleibol (FPV) registra o orgulho e respeito às atletas da Seleção Paraense Feminina Sub 17 e a sua comissão técnica. Agradece imensamente o apoio e a torcida dos pais e familiares das atletas, assim como, a torcida das outras seleções presentes no campeonato e de todos aqueles que torceram por nossa seleção”.