Cruzeiro vence o Minas em Recife e conquista o pentacampeonato da Supercopa de Vôlei masculino

Na abertura da temporada 2022 e 2023 do vôlei masculino no Brasil, o Cruzeiro venceu o Minas pelo placar de 3 sets a 0, neste domingo (25), no Ginásio Geraldão, na cidade de Recife (PE) e garantiu mais uma conquista para a coleção. A Raposa conquistou o pentacampeonato da Supercopa de vôlei, que coloca frente a frente o campeão da Copa do Brasil diante do campeão da Superliga.

Confira o último ponto do jogo

O Cruzeiro foi muito superior ao Minas, mesmo sem entrosamento e a falta de ritmo de jogo. O oposto Wallace, da Seleção Brasileira, foi um dos destaques da Raposa na partida, que abriu logo 2 a 0 em sets e jogou toda a pressão para o Minas, que foi para o terceiro set com a obrigação de vencer, mas não conseguiu superar o Cruzeiro. Final de jogo, 3 sets a 0 para a Raposa, com parciais de 25 x 19 / 25 x 14 / 25 x 18.

É penta!

O pentacampeonato do Cruzeiro da Supercopa foram conquistados nas temporadas 2015, 2016, 2017, 2021 e agora em 2022.