Paysandu vence a terceira regata e se aproxima do título do Campeonato Paraense de remo de 2022

O Paysandu, a cada regata do Campeonato Paraense, amplia a vantagem sobre os concorrentes. O principal deles é a Associação Guajará, que nos últimos anos se tornou a principal rival bicolor no remo. Após a terceira regata do calendário de 2022, realizada no último domingo (3), no complexo Ver-o-Rio, o Paysandu fez prevalecer o favoritismo ao vencer, com folga, oito das doze provas do programa elaborado pela Fepar (Federação Paraense de Remo).

A Associação Guajará venceu três e o Clube do Remo, participando apenas nas provas da categoria máster, ganhou uma. Desta forma, o clube bicolor somou 36 pontos e, com os acumulados das regatas anteriores (88), tem agora o total de 120 pontos. Já a Guajará, como segunda colocada, chega aos 57 pontos. A Tuna Luso está com 17 e o Remo soma 4.

A liderança do Paysandu no campeonato de remo se justifica pelo trabalho da equipe bicolor. Quem reforça é o supervisor Afonso Sarmanho, que acredita que o Papão pode vencer todas as regatas. “Trabalhamos para ganhar tudo que é prova e vai ser assim até o fim do campeonato”, pontuou.

O evento deste domingo transcorreu sem grandes dificuldades, embora um navio mercante de grande porte ancorado no cais do complexo impediu a boa visão do público.

A quarta regata do Campeonato Paraense ainda não tem data confirmada. O presidente da Fepar, Luciel Caxiado, avalia com os dirigentes dos clubes participantes a possibilidade de realizá-la no dia 18 de setembro, na Estação das Docas.