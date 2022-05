Paraenses são convocados para a Seleção Brasileira de vôlei sentado, que disputa torneio na Holanda

Os paratletas Bruna Lima, medalhista paralímpica, e Paulo Cavalcanti foram convocados para a Seleção Brasileira de vôlei sentado feminina e masculina, respectivamente. As convocações são para o Torneio Holandês da modalidade, que ocorre entre os dias 27 de junho até 4 de julho, em Assen, na Holanda.

“Estou muito feliz pela minha segunda competição pela Seleção, Tóquio e agora Holanda. Apesar das dificuldades, tudo vai dando certo”, disse Bruna Lima.

A paraense conquistou a medalha de bronze com a Seleção Brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio 2021. Bruna já vinha sendo convocada para as semanas de treinamento, que são preparatórias para esta e outras competições.

Assim como Bruna, Paulo também já estava sendo convocado para os treinamentos com a Seleção Brasileira. O Torneio Holandês de vôlei sentado será a primeira competição oficial do paraense com a equipe.

“Eu estou me sentindo muito gratificado por está conseguindo compor a Seleção em alto rendimento, pois aqui no Pará os nosso treinos são poucos e o nosso lugar de treinamento é precário. Então, estar entre eles, representando a nossa nação e consegui levar o voleibol do norte, é muito gratificante”, declarou Paulo.

Paulo em treinamento com a Seleção Brasileira (Divulgação)

Mesmo com empolgação pela convocação, tanto Bruna quanto Paulo estão sem treinar aqui em Belém, já que estão sem espaço para realizar as atividades.

Ainda antes do torneio na Holanda, Bruna tem a primeira fase do Campeonato Campeonato Brasileiro pelo time de Goiânia. Após isso, a paraense volta para Belém no dia 27 e vai para São Paulo, quando vamos ao país europeu.