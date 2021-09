Paraense conquista o bronze no vôlei sentado feminino em Tóquio-2020

Mais um paraense garantiu medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020. Bruna Lima, do volei sentado, conquistou junto com a seleção brasileira o bronze na madrugada deste sábado, ao bater o Canadá na disputa do terceiro lugar. A partida terminou em 3 sets a 1, com parciais de 25/15, 24/26, 26/24 e 25/14.

A disputa pelo bronze ocorreu depois do time brasileiro ter sido derrotado, na semifinal, pelos Estados Unidos, por 3 a 0. Com o resultado, o Brasil repete o desempenho alcançado em Rio-2016, quando também ficou cm o terceiro lugar da modalidade.

VEJA MAIS

Confira a campanha do Brasil no vôlei sentado feminino:

Fase de Grupos

Brasil 3 x 2 Canadá (21/25, 26/24, 25/20, 27/29, 17/15)

Brasil 3 x 0 Japão (25/13, 25/16, 25/16)

Brasil 3 x 1 Itália (23/25, 25/17, 25/16, 25/21)

Semifinal

Brasil 0 x 3 EUA (19/25, 11/25, 23/25)

Disputa do bronze

Brasil 3 x 0 Canadá (25/15, 24/26, 26/24, 25/14)