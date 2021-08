Bruna Lima é uma das representantes do Pará nas Paralimpíadas de Tóquio

As Paralimpíadas de Tóquio estão prestes a começar. E com os Jogos, vai ser possível conhecer muitas histórias de superação e, com certeza, uma competição carregada de emoção e brilho. Uma das representantes do Pará é a Bruna Lima, que faz parte da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado.

A atleta está na sua primeira Paralimpíada. Moradora de Marituba, a esportista de 31 anos sofreu um acidente de moto em 2014 e teve a perna esquerda amputada. E no processo de aceitação, a paraense encontrou no esporte uma forma de se superar.

Inspiração

A paratleta em entrevista ao O Liberal contou que foi inspirada na nadadora paralímpica e multicampeã Camille Rodrigues que decidiu seguir no esporte. “Quando eu sofri o acidente, os médicos falaram que eu teria que amputar a perna esquerda, e mostraram uma foto da Camille Rodrigues. De início, eu queria fazer natação, igual a ela, só que eu não consegui me adaptar. Depois, eu tentei o basquete de cadeira de rodas. E quando eu fiz vôlei sentado, me apaixonei de primeira”, relembrou.

Carreira e Seleção Brasileira

A paraense começou jogando pela Associação de Deficientes Físicos do Pará (ADFPA). Como Belém não tem uma equipe feminina de vôlei sentado, Bruna foi emprestada para jogar no Anthares, de Alagoas. A paratleta recebeu a primeira convocação para a Seleção Brasileira em 2019.

“Eu conheci o treinador da Seleção Brasileira e ele falou: ‘você tem um potencial muito bom, você tem altura’. Eu precisaria treinar bem mais para estar em uma Seleção. Mas ele falou que eu poderia ganhar uma (chamada para a) Seleção um dia. E no mesmo ano, eu recebi a primeira convocação”, relatou.



Bruna treinou na Tuna durante a preparação para Tóquio (Ivan Duarte / O Liberal)

Dificuldades

Bruna ressaltou que o esporte paralímpico em si é muito complicado, por não haver patrocínios, incentivos e visibilidade. Apesar disso, ela valoriza as outras modalidades.

”Quando tive a convocação, eu corri muito atrás de apoio. E é muito difícil, as pessoas parecem que não dão credibilidade ao paratleta. Infelizmente, parece que eles só veem o futebol como referência. Mas tem tantos outros, principalmente o paralímpico, que se tem uma olimpíada, a diferença de medalhas é muito grande”, disse Bruna Lima que conseguiu o primeiro patrocínio próximo de embarcar para Tóquio.

Expectativa para Tóquio

Já na preparação para os Jogos, Bruna treinou na Tuna Luso. Para este ano, apesar de todas as adversidades, Bruna garante que o ouro vem para o Brasil na modalidade. “Eu estou muito feliz, muito motivada e muito alegre de estar aqui. Essa ansiedade para a estreia, dá um friozinho na barriga, mas a gente vai com muita força, muita garra. Vamos incorporar a criança que existe dentro de nós, para fazermos os Jogos com muita felicidade, que a gente sabe que o ouro vem e estamos pronto para isso, afirmou.

“O esporte está sendo fundamental na minha vida, para a minha reabilitação, para a minha aceitação com o corpo agora. O convívio com outras pessoas que têm deficiência, conhecer a história de cada um, ver que não foi só eu que perdi a perna, não foi só eu que sofri um acidente. Então, tem muitas pessoas, histórias lindas de pessoas que tiveram uma superação incrível” relatou Bruna Lima.

As meninas do Brasil fazem a estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio contra o Canadá, no dia 27 de agosto, às 6h30.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)