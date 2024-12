Paraenses conquista 21 medalhas no Sul-Americano de Ginástica Artística Feminina na Colômbia

O Pará foi um dos grandes destaques do Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística Feminina de níveis. Ao todo, a delegação paraense conquistou 21 medalhas: cinco de ouro, quatro de prata e 12 de bronze, além de outros resultados expressivos. O torneio foi realizado na cidade de Ibagué, na Colômbia, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro.

O evento foi organizado sob a chancela da Confederação Sul-Americana de Ginástica (CONSUGI). De acordo com a organização, mais de 1.500 atletas participaram da competição, representando 110 clubes de diversos países da América do Sul.

O Pará foi representado pela equipe do Centro Norte de Ginástica (CNGA), um projeto que surgiu como legado das Olimpíadas de 2016, realizadas no Rio de Janeiro. As atletas que viajaram e se destacaram na competição foram Rayssa Silva, Elani Araújo, Luísa de Sá, Maria Eduarda Lima, Sarah Azevedo e Samya Sardinha.

VEJA MAIS

A comissão técnica contou com os treinadores Maurício Santos, Agenor Paes e Thayna Dantas.

"Ao todo, foram 25 resultados de grande relevância, que colocam a equipe como uma potência do Estado do Pará, sendo a melhor do ranking em 2024. Esse resultado é fruto de um grande trabalho realizado pela equipe técnica em um ano de muitas vitórias", declarou o treinador Agenor Paes.

sul-americano de ginástica feminino de níveis Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

Confira os resultados do Sul-Americano de Ginástica Artística Feminina de nível

Final individual geral 8/9 anos

🥈Luísa de Sá

🥉Maria Eduarda Lima

Final individual Salto 8/9 anos

🥇 Luísa de Sá

🥉 Maria Eduarda Lima

Final individual Assimétricas 8/9 anos

🥉 Luísa de Sá

5º Maria Eduarda Lima

Final individual Trave 8/9 anos

🥉 Luísa de Sá

7º Maria Eduarda Lima

Final individual solo 8/9 anos

🥈 Luísa de Sá

4º Maria Eduarda

Final individual geral 8 anos B

🥉 Rayssa Valentina

Final individual Solo 8 anos B

🥈 Rayssa Valentina

Final individual Salto 8 anos B

🥇 Rayssa Valentina Almeida

Final individual Assimétricas 8 anos B

🥉 Rayssa Valentina

Final individual Salto 10 anos

🥇 Sarah Azevedo

Final individual Solo 10 anos

🥉 Sarah Azevedo

Final individual Geral 10 anos

🥉 Sarah Azevedo

Final individual Geral 11 anos

🥈 Samya Sardinha

Final individual Salto 11 anos

🥇 Samya Sardinha

Final individual Solo 11 anos

🥉Samya Sardinha

Final individual Assimétrica 11 anos

🥉 Samya Sardinha

Final individual Trave 11 anos

🥉 Samya Sardinha

Final individual Salto 11 anos B

🥇 Elaine Siqueira

Final individual Geral 11 anos B

🥉 Elaine Siqueira

Final por equipe

4º lugar geral