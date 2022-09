Paraenses são convocados para o Campeonato Mundial de Judô paralímpico

Quatro paratletas paraenses foram convocados para o Campeonato Mundial de Judô, que ocorre em novembro, em Baku, no Azerbaijão. Ao todo, 21 brasileiros vão disputar a competição. Com as Paralimpíadas de Paris chegando, os esportistas estão buscando índices para chegar aos Jogos e a disputa dará pontos na briga por uma vaga.

Os paratletas Victória Emily da categoria até 48 kg (J1), Larissa Oliveira da divisão até 57 kg (J1), Thiego Marques, dos 60 kg (J2), e Rayfran Mesquita Pontes, dos 73 kg (J1), foram selecionados.

Nesta temporada, Thiego Marques, um dos principais nomes do judô paralímpico brasileiro, disputou todas as etapas do Grand Prix organizado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, sigla em inglês). A competição passou pela Turquia, onde o paraense foi bronze, pelo Cazaquistão, em que conseguiu um pódio de segundo lugar, e por São Paulo, onde foi prata. Com estes resultados, o judoca ficou em primeiro lugar no ranking mundial da sua categoria.

Larissa Oliveira competiu nas etapas do Cazaquistão e de São Paulo. Ela conquistou bronze na disputa na Ásia, mas não conseguiu pódio no Brasil. O Grand Prix também contou pontos para o ranking mundial, que dá vagas para as Paralimpíadas.

“Foi uma alegria muito grande quando recebemos a convocação da Seleção Brasileira que vai disputar o Mundial Paralímpico de Judô, principalmente quando descobrimos que na listagem havia quatro atletas paraenses, todos advindos da rede pública estadual. Eles já tiveram participação nas Paralimpíadas Escolares, defendendo o nosso Estado e a Seduc, e agora irão representar todo o País”, destacou o coordenador de Esporte e Lazer do NEL, Marcley Lima.

Em outubro, entre os dias 10 e 19 de outubro, os 21 paratletas convocados vão fazer a última fase de treinamentos, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O Campeonato mundial ocorre entre os dias 8 e 10 de novembro.

