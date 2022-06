Bronze em Grand Prix de judô, paraense sonha com vaga nas Paralimpíadas de Paris

Larissa Oliveira foi, junto com Thiego Marques, representante do Pará no Grand Prix de Nur-Sltan, que ocorreu no último final de semana, no Cazaquistão. a paraense, que foi medalhista de bronze na categoria até 57 kg/J1 (para cegos totais), deu um passo importante na busca por uma vaga nas Paralimpíadas de Paris.

“Foi a minha primeira competição fora do país e já trazer uma medalha é motivo de muita felicidade. E mais feliz ainda por saber que iniciei bem essa caminhada rumo a Paris e que tenho chances de chegar lá. Vou continuar os treinos, melhorar cada vez mais, para chegar nas Paralimpíadas", declarou a paratleta.

Assim como Larissa, o técnico dela, Allan Basílio, está confiante de que a paraense consiga uma vaga nos Jogos de Paris 2024. Para o treinador, é muito gratificante ver a trajetória do atleta.

“A Larissa já tem dois atributos para a melhoria e desenvolvimento no esporte: o dom e a vontade de treinar para ser melhor a cada dia. Ela é uma fonte de inspiração para os outros jovens que estão chegando com a nossa equipe. O melhor de tudo é ver esse time paralímpico desenvolver sua trajetória de vida para algo bom e diferente daquilo que a sociedade pensa. Estamos mostrando como somos capazes de fazer essa grande diferença”, disse o treinador.

A etapa do Cazaquistão foi a segunda das três programadas pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, sigla em inglês). A primeira competição ocorreu na Turquia, em Antalya.

Larissa não conseguiu participar da etapa da Turquia, mas estará firme na terceira parte do Grand Prix, que ocorrerá em São Paulo, entre os dias 2 e 3 de julho.

“Essa competição foi muito importante porque ela já vale pontos para o ranking mundial para Paris 2024. Essa medalha de bronze já me coloca em uma boa posição”, ressaltou Larissa.

Larissa no pódio com as outras atletas (Divulgação)

Thiego Marques também conquistou uma medalha na etapa do Cazaquistão. O paraense ficou com a prata na categoria - 60kg/J2 (atletas que conseguem definir imagens). Assim, os dois paraenses se colocam em ótimas posições por vagas nos jogos de Paris.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)