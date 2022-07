Paraense conquista medalha de prata no Grand Prix de Judô paralímpico em São Paulo

O paraense Thiego Marques ficou com a medalha de prata na categoria - 60kg/J2 (atletas que conseguem definir imagens) no Grand Prix de São Paulo de judô paralímpico. O torneio ocorreu no último final de semana, entre os dias 2 e 3 de julho. Ao todo, 77 paratletas, de 21 países participaram da competição. O Brasil ficou em primeiro lugar da classificação geral, com 17 medalhas.

Com a prata, Thiego se mantém em primeiro lugar do ranking da categoria J2. A etapa de São Paulo foi a terceira e última do torneio organizado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, sigla em inglês). A competição passou pela Turquia, onde o paraense foi bronze, e pelo Cazaquistão, onde ele também conseguiu um pódio de segundo lugar.

O Grand Prix é um dos principais torneios que contam pontos para a classificação para as Paralimpíadas de Paris 2024. Com os resultados, Thiego conseguiu se colocar em uma boa posição para tentar uma vaga nos Jogos.

A paraense Larissa Oliveira, bronze na etapa do Cazaquistão, também participou do torneio, mas não conseguiu pódio.

A próxima competição internacional de Thiego deve ser o Campeonato Mundial de Judô, que ocorre entre os dias 7 e 9 de novembro, em Baku, no Azerbaijão.

(Divulgação)

“Essa competição [o Grand Prix] foi muito importante para me manter como líder do ranking mundial. Agora, a próxima competição vai ser o Campeonato Mundial de Judô, que também é muito importante para gente. E chegando lá como o melhor do mundo vai ser uma grande conquista”, declarou o paraense.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)