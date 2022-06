CBDV confirma convocação de paraenses para disputa do Grand Prix de Judô Paralímpico

A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBVD) divulgou a lista de convocados para a disputa do Grand Prix de Judô de São Paulo e dois paraenses estão entre os selecionados. Thiego Marques e Larissa Oliveira serão os representantes do Pará na competição. Os atletas já estavam confiantes que iriam para a última etapa deste torneio mundial que é organizado pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, sigla em inglês).

O Grand Prix de São Paulo será a terceira e última etapa do torneio mundial que já passou pela Turquia e pelo Cazaquistão. Nessas edições, Thiego Marques conseguiu conquistar duas medalhas: bronze e prata na categoria - 60kg/J2 (atletas que conseguem definir imagens).

Larissa não participou da etapa da Turquia, mas na segunda, a do Cazaquistão, a paraense conseguiu a medalha de bronze, na categoria - 57 kg/J1 (para cegos totais). Em São Paulo, a expectativa é de que ambos consigam subir no lugar mais alto do pódio.

Esta semana, Thiego Marques assumiu a primeira posição do da sua categoria. O paraense de Parauapebas já tem no currículo uma participação em Paralimpíadas, ele fez parte da delegação do Brasil que foi para Tóquio 2021.

Larissa com a medalha de bronze na etapa do Cazaquistão (Divulgação)

Além dos atletas, o paraense Antônio Sérgio Soares foi convocado para ser o chefe de delegação do Brasil.

Esta competição, é de suma importância para os atletas que estão buscando uma vaga nos Jogos de Paris 2024. Cada pódio soma pontos valiosos que vão para o ranking nacional e mundial.

O Grand Prix de São Paulo ocorre entre os dias 2 e 3 de julho, no Centro de Treinamento Paralímpico, Até o momento, a competição contará com cerca de 90 judocas de 21 países. O Brasil já tem 23 atletas confirmados.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)