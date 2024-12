Paraense celebra pódio no Circuito Cearense de Bodyboarding: 'Feliz com o surfe que apresentei'

A paraense Alexandra Ereiro, conhecida como Xandinha, subiu ao pódio na última etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding 2024, que ocorreu entre os dias 6 e 8 de dezembro, em Ponte Metálica, no Ceará. A atleta finalizou a disputa em quinto lugar na categoria profissional e encerrou a temporada com um excelente resultado.

"Fiquei feliz com a minha preparação para o evento e com o surfe que apresentei nas baterias. Foi bastante difícil, mas consegui achar boas ondas, além de manter o foco. Esse resultado, o 5° lugar, é um bom começo para canalizar e seguir progredindo para 2025, quando competirei no circuito brasileiro, nas etapas do mundial, e em estaduais como o Cearense, além de outros eventos importantes", destacou Alexandra.

A atleta é uma das principais representantes do Pará na modalidade. Alexandra tem uma longa história com o esporte e já representou o estado em diversas competições, tanto nacionais quanto internacionais.

Além disso, a paraense desenvolveu o projeto Bodyboard Pará, que promove a inclusão social e ensina a modalidade para crianças e adolescentes.

Alexandra [de branco] ficou no top 5 do circuito (Divulgação)

A última etapa do circuito contou com mais de 220 atletas inscritos em 14 categorias. Alexandra destacou que a disputa não foi fácil. A paraense caiu na terceira fase, quando foi derrotada pela atual campeã cearense Patrícia Setúbal, mas ficou com o quinto lugar, garantindo sua posição no pódio.

"É sempre bom competir no Ceará, evento de alto nível e competitivo. São atletas que encontramos sempre nas etapas do Circuito Brasileiro e Mundial", finalizou a paraense.