Primeira etapa do circuito de bodyboarding de Salinas reúne competição e ações socioambientais

A praia do Maçarico, em Salinas, no nordeste paraense, recebeu três dias de intensa movimentação esportiva e socioambiental com a realização da primeira etapa do Circuito Salinense de Bodyboarding, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.

O evento, batizado de “Maçarico 360º, Desafio Camaleão”, foi promovido pela Associação de Bodyboarding de Salinópolis (ABBS). Após as baterias, conhecidas como rounds, os campeões das categorias foram definidos. Na Open Masculino, Mateus Ferreira conquistou o título, seguido por Lucas Ferreira em segundo lugar e Gustavo Macapuna em terceiro. No Open Feminino, Duda garantiu o primeiro lugar, com Biah Sarmanho em segundo e Carol na terceira posição.

Na categoria Master, os vencedores foram Alailson (1º), Edenilson (2º) e Alex (3º). Na Mirim, Mateus Lopes levou o título, seguido por Lucas Coreano em segundo lugar e Tylon em terceiro. Na Legend, Júnior Almeida ficou em primeiro, Paulo em segundo e Naldo em terceiro. Já na categoria Iniciante, os três primeiros colocados foram João, Maria e Pedro, respectivamente.

A segunda etapa do circuito está programada para os dias 13, 14 e 15 de dezembro, também na praia do Maçarico, onde será consagrado o campeão de 2024. O presidente da ABBS, Sérgio Chêne, comemorou o sucesso da primeira etapa e demonstrou otimismo com a continuidade do evento.

“Tivemos uma boa movimentação na primeira etapa, cerca de 30 atletas. Nossa perspectiva é que o bodyboarding cresça como modalidade, reunindo a prática esportiva, ações socioambientais e atividades inclusivas de forma geral”, afirmou.

Programação socioambiental

Além das competições, a ABBS organizou ações educativas e socioambientais durante o Maçarico 360º. Uma das atividades foi a palestra “Camaleão: conhecendo a espécie”, ministrada pela bióloga Josie Figueiredo, coordenadora do projeto Suruanã, que monitora as desovas de tartarugas marinhas no Monumento Natural do Atalaia (Mona). Painéis de grafite, criados pelo artista plástico Sebastião Santos, também foram expostos no evento para destacar a importância da preservação da fauna.