Atletas paraenses representam o estado no Circuito Cearense de Bodyboard

O Pará terá dois grandes representantes no cenário do Bodyboard nacional: os atletas Alexandra Ereiro, a Xandinha, e Mateus Costa. Os dois embarcam no dia 4 de dezembro para Fortaleza, onde disputarão a última etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding 2024, que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de dezembro na famosa Ponte Metálica. O local é conhecido por suas excelentes ondas.

Xandinha tem uma longa história na cena do bodyboard paraense e nacional, tendo participado de inúmeros torneios. Além de atletas, Alexandra também é fundadora do Projeto Bodyboard Pará, que promove a inclusão social e a descoberta de novos talentos através do esporte.

A paraense está animada para a competição, especialmente porque desta vez ela viaja com um atleta formado na iniciativa, o jovem Mateus Costa.

“Estamos confiantes para esta etapa. Fortaleza tem altas ondas, e é sempre bom estar lá competindo e representando o meu estado nesse evento com grandes nomes. E estou feliz que Mateus vá, é um atleta que vem se destacando muito entre outros que também fazem parte do time do projeto”, declarou a paraense.

Mateus foi formado na escolhinha criada por Alexandra (Arquivo Pessoal)

Mateus Costa é natural de Salinópolis, onde o projeto criado por Alexandra atua. O atleta compete na categoria Open. Esta não é a primeira vez que a mentora e o aluno competem juntos.

Xandinha e Mateus já participaram de uma etapa estadual em 2021. Na ocasião, Alexandra conquistou o 4º lugar, enquanto Mateus ficou em 13º. Agora, eles retornam confiantes em busca de melhores colocações.

A última etapa do circuito terá mais de 220 atletas inscritos em 14 categorias, o evento promete ser um marco no calendário do Bodyboard.