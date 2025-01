Paraense busca título interestadual em Rally no Piauí; saiba detalhes

O Pará terá uma representação de peso no Piocerá 2025, rally de diversas categorias que será realizado em diversas cidades do Piauí, entre os dias 27 e 31 de janeiro. A competição, que existe há 38 anos, terá participação do piloto campeão paraense Rodrigo Ferreira, que contará com a parceira do navegador Luís Henrique Abdelnour.

Os dois irão disputar a prova em um UTV, um veículo de quatro rodas projetado para enfrentar terrenos difíceis, combinando capacidade de carga e versatilidade. Em entrevista a equipe de esportes de O Liberal, o piloto Rodrigo Ferreira, natural de Belém, falou sobre as expectativas para a prova.

“Sempre gostei muito da sensação de adrenalina, o controle sobre rodas que o UTV proporciona. Essa liberdade e o controle que está na capacidade técnica de pilotá-lo. Agora quero viver a oportunidade e ser consagrado também o campeão do Nordeste na modalidade, já que sou o atual campeão do Pará”, contou.

Com uma carreira de 13 anos no esporte, a meta de Rodrigo, junto de sua equipe Street Motor’s, chefiada por Alisson Simões, é concluir os circuitos sem nenhum imprevisto.

“Seremos explorados ao máximo psicologicamente, fisicamente e tecnicamente. Nossa equipe está muito forte, fizemos grandes investimentos e acreditamos que faremos um excelente rally”, finalizou.