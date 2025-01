Paraense bicampeã da PFL, Larissa Pacheco planeja aposentadoria

Dois anos após sua primeira conquista na Professional Fighters League (PFL), Larissa Pacheco se orgulha da trajetória construída ao longo dos mais de 12 anos de carreira. Mesmo aos 30 anos, a lutadora já planeja sua aposentadoria. Quando deixar os octógonos, a paraense quer usar sua experiência para ajudar outras pessoas que, como ela, enfrentaram dificuldades devido à falta de oportunidades e estrutura.

"Às vezes faço uma autoanálise da minha carreira e fico muito feliz por tudo o que conquistei até agora. Sei que ainda há muito a ser feito e tenho um plano de, pelo menos, mais cinco anos de carreira. Quero aproveitar este momento para me aposentar bem, fazer o máximo de dinheiro possível. Não que eu lute apenas por isso, mas gostaria de ajudar mais pessoas, criar projetos sociais e transmitir o que aprendi ao longo desses anos para outros atletas. Tenho muito orgulho de mim mesma. Antes, sentia que não merecia estar onde estou, mas, olhando para trás, fico muito feliz de ter chegado até aqui", destacou a lutadora.

Larissa Pacheco se tornou um dos grandes nomes do MMA mundial (Igor Mota / O Liberal)

Larissa Pacheco se tornou um dos grandes nomes do MMA mundial. Natural de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a paraense conquistou o mundo ao vencer a estadunidense Kayla Harrison em 2022, na PFL. No ano seguinte, a lutadora dominou a competição e conquistou o bicampeonato, consolidando-se como uma das principais atletas da modalidade no mundo.

Em novembro, Larissa enfrentou a lenda do MMA brasileiro Cris Cyborg em uma superluta da PFL, realizada em Riad, na Arábia Saudita. Este foi o quinto revés da carreira da paraense, que soma 23 vitórias. Com dois títulos da PFL, uma passagem pelo UFC e 12 anos de carreira, a atleta já realizou muitos de seus sonhos, especialmente ao transformar a realidade de sua vida e de sua família.

"Eu sinto que estou entrando no meu auge no esporte. Esses dois anos na PFL foram muito importantes para a transformação da minha vida e da minha estrutura familiar. Consegui melhorar significativamente a qualidade de vida dos meus avós, ajudar minha mãe e proporcionar mais conforto para minha família. Minha mãe, que trabalhava como empregada doméstica, hoje não precisa mais trabalhar. Tudo isso me deixa muito feliz, porque meu trabalho trouxe essas mudanças e o prestígio necessário para alcançar esse nível", avaliou.

Apesar de seu desejo por uma revanche contra Cris Cyborg, a veterana optou por não aceitar a luta e está encaminhando sua própria aposentadoria. Com isso, Larissa foca em novas oportunidades para 2024.

A PFL passa por mudanças significativas em sua gestão e formato. Antes, a organização operava em formato de torneio, com pelo menos quatro lutas até o final da temporada. Agora, após a aquisição do Bellator, a organização tem promovido confrontos entre atletas das duas empresas. Larissa ainda espera por novas possibilidades, mas mantém o desejo de competir no formato tradicional.

"Aparentemente, não haverá mais a temporada regular da PFL; agora, serão lutas amistosas entre atletas do Bellator e da PFL. Eu adoraria voltar ao formato de torneio. É um sistema que gosto muito, porque luto a cada dois meses, o que me mantém ativa. Espero que isso volte, mas acredito que teremos essas lutas cruzadas entre organizações", projetou a paraense.

Quando Larissa começou no MMA, tudo parecia impossível e distante. Contudo, com dedicação e trabalho duro, ela alcançou vitórias importantes e reconhecimento mundial, provando que sonhos podem, sim, se tornar realidade.