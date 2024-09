Open de Tênis de Mesa em Belém terá programação aberta ao público durante esta semana; saiba mais

O I Open de Tênis de Mesa vai marcar a semana dos entusiastas da modalidade, que terão uma programação extensa para aproveitar até o próximo domingo (29/9), no shopping Bosque Grão-Pará. O evento está rolando desde a última terça-feira (23/9) e, além das competições entre jogadores profissionais, terá aulas experimentais, palestras e workshops para o público.

As programações abertas estão ocorrendo entre 10h e 22h, na praça de alimentação do shopping, até sexta-feira (27/9). Durante os workshops, o público poderá aprender a diferença entre tênis de mesa e ping pong, como sacar, entre outras técnicas de jogo. Além de poder realmente competir jogando no final de cada dia de evento.

Já no sábado (28) e domingo (29), o público vira plateia para as competições oficiais entre atletas vinculados a clubes ou entidades como a Federação de Tênis Mesa do Pará, ou a Associação Paraense de Tênis de Mesa, responsáveis por organizar o evento. Os tenistas das categorias masculino e feminino disputarão pontos que serão contabilizados no ranking nacional da modalidade.

Serviço

I Open de Tênis de Mesa

Data: 23 a 29 de setembro

Hora: 10h às 22h

Local: Praça de Alimentação, Shopping Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052)