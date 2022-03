No UFC, paraense Michel Pereira tem luta contra argentino marcada para maio, diz site

O paraense Michel Pereira finalmente vai lutar com um lutador ranqueado no UFC. De acordo com o site “The Underdog", ele enfrentará o “Argentino Gente Boa”, Santiago Ponzinibbio, número 14 dos meio-médios. A luta está marcada para ocorrer no dia 21 de maio, em Las Vegas.

O “Paraense Voador” é o terceiro atleta com mais vitórias seguidas da categoria, com quatro triunfos. A última luta de Michel foi contra o português Andre Fialho, onde venceu por decisão unânime. O lutador já pedia, há algum tempo, uma oportunidade para lutar contra atletas ranqueados, já que só assim terá a chance de escalar a categoria e de chegar a uma disputa de cinturão.

O adversário, Santiago Ponzinibbio, perdeu o último combate contra Geoff Neal. O argentino está no UFC desde de 2013 e tem um cartel com 28 vitórias e apenas quatro derrotas. Se Michel vencer este confronto, ele pode tomar o lugar de Ponzinibbio e entrar no ranking.

UFC Fight Night

O evento do dia 21 de maio também terá a luta da paraense Polyana Viana contra Tabatha Ricci. Além disso, outros três brasileiros devem lutar: Felipe Cabocão, Jailton Malhadinho e Ketlen Vieira, que deve fazer o combate principal contra Holly Holm.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)