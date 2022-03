Em duelo contra brasileira, paraense Polyana Viana tem luta marcada para maio no UFC

Embalada por duas vitórias seguidas, a paraense Polyana Viana deve lutar, no próximo dia 21 de maio, contra a paulista Tabatha Ricci, no UFC, ainda sem local definido. O combate, no pesos-palhas (52 kg), entre as brasileiras promete agitar o card do evento. As informações foram divulgadas pelo site “CagesidePress”, além disso, Polyana confirmou a luta nas redes sociais.

Natural de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, Polyana chegou a amargar três derrotas seguidas no UFC, o que colocou sua posição na organização em risco. Mas, em agosto de 2020, a “Dama de Ferro”, como é conhecida, se recuperou e venceu Emily Whitmire e, depois, Mallory Martin, ambas por finalização e no primeiro round. A paraense tem um cartel de 12 vitórias e quatro derrotas.

Já Tabatha Ricci fará a terceira luta na organização. Em outubro de 2022, a paulista conquistou a primeira vitória no Ultimate após superar, por pontos, a também brasileira Maria Oliveira. Na sua estreia, ela havia perdido para a francesa Manon Fiorot. Ricci tem um cartel de seis vitórias e uma derrota.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)