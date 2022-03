Em reality do UFC, lutadora paraense tenta contrato com a organização

A paraense Rayanne Amanda terá a chance de disputar uma vaga no UFC. A lutadora assinou um contrato para lutar no Contender Series, reality do presidente do Ultimate, Dana White, que revela novos lutadores para a organização. A novidade foi contada pela atleta nas redes sociais.

“Venho comunicar a todos familiares, amigos e seguidores [que] estamos no Dana White Contender Series”, escreveu a paraense.

Rayanne é natural de Belém e treina na academia Marajó Brothers. É parceira de treino da lutadora do UFC Amanda Lemos. A paraense possui um cartel com oito vitórias, sendo quatro seguidas, e cinco derrotas.

Uma das principais características da lutadora é o combate de chão. Mais de 60% de seus triunfos são por finalização.

Contender Series

O reality foi criado pelo presidente da organização, Dana White. O objetivo é revelar novos lutadores para o UFC. Lutadores que vencem os seus combates têm mais chances de conseguir um contrato. Contudo, o principal foco é agradar o mandatário.

Ainda não foi divulgado quando será o combate e nem a adversária da paraense. Os episódios do Contender Series são gravadas no UFC APEX, em Las Vegas.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esporte de OLiberal.com, Andre Gomes)