Ex-lutadora do UFC passa por constrangimento em aeroporto por conta de vídeo íntimo; entenda

A ex-atleta do UFC Paige VanZant passou por um “constrangimento” envolvendo um vídeo íntimo dela e do marido, Austin Vanderford, que também é lutador, em um aeroporto, quando tentava embarcar para o Texas. A própria lutadora, bem-humorada, contou a história em uma postagem no Twitter.

Paige teve um problema com o nome dela na hora de fazer o check-in. A sua passagem foi reservada com o sobrenome profissional “VanZant” e não com pessoal, que é Vanderford. Assim, para provar a sua identidade, ela pesquisou o próprio nome no Google. Contudo, o primeiro resultado da busca foi um artigo detalhando que ela e o marido gravaram um vídeo íntimo.

"Primeira matéria que apareceu: 'Paige Vanzant e marido fazem vídeo íntimo'. Vão se f..., repórteres", escreveu a atleta no twitter.

De acordo com o jornal Mirror, Paige foi questionada em uma sessão de perguntas e respostas com fãs nas redes sociais se ela e Vanderford fariam um vídeo íntimo e ela respondeu: “Se eu faria? Nós definitivamente já fizemos. Se eu venderia e compartilharia? Bem, essa é uma história diferente".