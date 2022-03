Paraense Deiveson Figueiredo fará treino aberto em Manaus, ao lado de outro lutador do UFC

Com o cinturão recém-conquistado, o paraense Deiveson Figueiredo está aproveitando as férias, longe do octógono, para participar de alguns eventos. No próximo sábado (19), Daico fará um treino aberto ao lado do também lutador do Ultimate Alan “Nuguette”. O evento ocorre em Manaus, em uma academia em um shopping da capital do Amazonas, com programação das 11:00 às 20:30.

Antes disso, nesta quarta-feira (16), Daico participa da inauguração do projeto social organizado por Alan "Nuguette". Deiveson também fará uma sessão de fotos e autógrafos para os fãs.