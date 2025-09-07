Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei

Belém foi confirmada como sede do Mundial de Clubes de Vôlei na última semana. A competição, que reunirá equipes brasileiras e de outros países, ocorrerá em dezembro, no ginásio Mangueirinho. Este será o segundo grande evento da modalidade no ano. Além de todo o destaque e benefícios econômicos com o turismo que um torneio esportivo de grande porte pode trazer para a cidade, há também o outro lado: a valorização e a visibilidade para a modalidade.

Paola Salgado, de 13 anos, é natural de Belém e atleta de vôlei da base da APADE, uma das principais equipes paraenses, que atualmente disputa a Superliga B. A jovem vive a expectativa de acompanhar de perto o Mundial de Clubes.

"É uma grande felicidade ver Belém recebendo um evento tão importante, porque, assim como eu, outras atletas da base também têm muita vontade de se tornar jogadoras profissionais e têm muitos sonhos. Então, é uma honra muito grande poder ver os melhores times do mundo jogarem aqui no Pará", ressaltou a paraense.

VEJA MAIS

Líbero, Paola começou a jogar há cerca de quatro anos, se identificou com a modalidade e agora sonha em chegar ao nível profissional. Com o torneio na capital paraense, a atleta acredita que o vôlei terá mais visibilidade no estado e que os jogadores locais poderão ter mais oportunidades.

"Isso pode fazer com que as pessoas se interessem mais pelo nosso vôlei e, consequentemente, trazer mais oportunidades para os jogadores aqui do Pará, que também têm muitos sonhos de ir para fora e jogar em grandes times, como Praia Clube, Minas, Mackenzie, entre outros", apontou.

Legenda (Wagner Santana / O Liberal)

Paola tem como referência um dos maiores líberos da última geração da seleção dos Estados Unidos, Erik Shoji, que pode vir a jogar em Belém. Com isso, a jovem atleta está ansiosa com a possibilidade e espera que o torneio seja um marco.

"Minha expectativa é que muitas pessoas venham assistir e que muitas também se interessem mais pelo vôlei, porque acho que a modalidade merece mais reconhecimento como esporte. Então, acredito que isso pode despertar o interesse de pessoas aqui do Pará que não são tão próximas da modalidade, mas que terão a chance de assistir. Eu espero muito que o ginásio fique lotado e que o evento seja grandioso", concluiu Paola.

Protagonismo

Até o momento, oito equipes estão confirmadas no Mundial de Clubes de Vôlei, sendo três brasileiras: Campinas (país-sede), Cruzeiro e Praia Clube. Além delas, estão confirmadas equipes como Perugia, da Itália; Zawierce, da Polônia; Osaka Bluteon, do Japão; Al Rayyan, do Catar; e Asswehly, da Líbia. Grandes nomes da modalidade desembarcarão em Belém para uma disputa que promete grandes emoções e pode consolidar a "Cidade das Mangueiras" como protagonista de grandes eventos.

"Depois de anos, voltamos a estar em evidência", destacou Hesmalhe Marques, CEO da HM7 Entretenimento, responsável pela organização do Mundial de Clubes em Belém. "Não só pelo COP30, mas também pela nossa musicalidade, pela nossa comida e pelo histórico de organização de grandes eventos no passado, como os dois jogos da Superliga e os dois jogos da seleção brasileira, isso ajudou muito a escolha de Belém como sede", completou.

Hesmalhe contou que a realização do torneio em solo paraense foi uma articulação do Vôlei Campinas, equipe sede do Mundial. Segundo ele, o sucesso de edições anteriores, como o jogo contra o Cruzeiro, válido pela 18ª rodada da Superliga, e a partida de 2016 contra o Sesi Bauru, motivaram o clube a trazer o campeonato para o Norte.

A modalidade já aterrissou em Belém em outros momentos, como no amistoso da Seleção Brasileira feminina em 2017, contra a República Dominicana, e no jogo entre Brasil e Holanda, no masculino, em 2018.

Nos últimos anos, a capital paraense voltou a receber grandes eventos esportivos, como o retorno da Seleção Brasileira de futebol masculino, que disputou o primeiro jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, as Eliminatórias do Basquete Feminino para as Olimpíadas de Paris e a classificatória da AmeriCup de Basquete Masculino, entre outros, que também contaram com o apoio do Governo do Estado.

Com a experiência adquirida em outros torneios, a expectativa é que o Mundial de Vôlei seja um sucesso esportivo e de público.

"A expectativa para a organização é a melhor possível. O público paraense é apaixonado por vôlei. Então, tenho certeza de que vamos lotar o ginásio. Estamos tomando cuidado para não estabelecer valores de ingressos que impeçam o acesso do público", informou Hesmalhe, que destacou que haverá várias opções de ingressos, incluindo a meia solidária.

O Mundial de Clubes será realizado entre os dias 15 e 21 de dezembro, no Mangueirinho. A competição é chancelada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).