Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial Estadão Conteúdo 04.09.25 8h53 Com uma boa dose de sofrimento e tensão, a seleção brasileira feminina de vôlei superou a França e avançou às semifinais do Mundial, na Tailândia, nesta quinta-feira. O time de José Roberto Guimarães fechou o jogo por 3 sets 0, mas as parciais de 27/25, 33/31 e 25/19 mostram que o placar sem perder sets não refletiu as dificuldades enfrentadas pelas brasileiras ao longo do equilibrado confronto. O confronto foi parelho do começo ao fim e o Brasil chegou a estar perdendo por 19/15 no suado e tenso segundo set em Bangcoc. A reação embalou as brasileiras ao longo da última parcial sob o comando de Julia Bergmann, maior pontuadora da equipe, com 14. Gabi contribuiu com 13. O maior destaque individual do jogo foi a francesa Cazaute, responsável por 20 pontos. O próximo desafio no Brasil será a Itália, em busca da vaga na final do Mundial. As italianas vivem grande fase, com uma série invicta de 34 jogos, incluindo seguidos triunfos sobre o Brasil. O jogo está marcado para as 9h30 (de Brasília) do próximo sábado, novamente em Bangcoc. Para mais um duelo decisivo, Zé Roberto repetiu nesta quinta a escalação da partida anterior, mantendo Roberta e Rosamaria entre as titulares, como fizera na vitória sobre a República Dominicana. A seleção também contou com Gabi, Julia Bergmann, Julia Kudiess, Diana e a líbero Marcelle. Com esta formação, o Brasil começou melhor a partida e logo abriu 10/5. Mas, a partir de erros da seleção, as francesas cresceram em quadra e equilibraram o duelo. Chegaram a virar para 21/20. A disputa, então, se tornou ponto a ponto, com vantagem para o Brasil na reta final do set, finalizado somente em 27/25. A segunda parcial contou com história diferente. As francesas saíram na frente, dominaram a maior parte do set e exibiram 19 a 15 no placar. Mas uma série de pontos brasileiros impôs uma forte reação do Brasil, que desperdiçou dois set points. A França se recuperou e virou para 28/26, fechando o set. No entanto, um pedido de revisão manteve o set em ação, cada vez mais tenso, com desafios e contestações em série. Depois de uma boa dose de sofrimento, Gabi botou no chão e sacramentou o triunfo brasileiro no set por incríveis 33 a 31. A reação da equipe de Zé Roberto desestabilizou o time francês no terceiro set. Sem dificuldades, o Brasil abriu uma rara vantagem de três pontos (14/11) e passou a administrar o bom momento rumo ao triunfo e à vaga na semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Mundial feminino Brasil França COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 pedido rejeitado Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes' A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão 03.09.25 19h48 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 7h00