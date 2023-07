Mosqueiro sedia primeira Copa Brasil de Águas Abertas, com provas de até 5 Km

A Ilha de Mosqueiro tem mais uma programação para agitar as praias neste verão. É a Copa Brasil de Águas Abertas, que será realizada pela primeira vez no Pará, no próximo sábado (8) e domingo (9), a partir das 7h. A competição vai ter provas de até 5 Km para crianças e adultos.

São esperados mais de 200 atletas vindos de todo o Brasil e até mesmo do exterior, como Guiana Francesa e Suriname. Nas inscrições, já encerradas, os adultos puderam escolher se gostariam de competir por 1,5 Km, 2,5 Km ou 5 Km; já as crianças, de 8 a 13 anos, vão concorrer ao Troféu Ana Marcelinha, em homenagem à atleta brasileira Ana Marcela Cunha, em provas de 250 metros e 500 metros.



Organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), junto com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), com apoio da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEJEL), o evento teve como sede Mosqueiro por conta da ilha proporcionar aos competidores, além das belezas naturais da Amazônia, particularidades como nadar na água doce com correntezas, o que torna a prova um pouco mais desgastante.

Para o Presidente da FPDA, Mauro Freitas, a competição é uma oportunidade de trazer os esportes aquáticos de volta aos holofotes no estado. “O Pará já viveu um período áureo nos desportos aquáticos. Entre as décadas de 1970 e 1980 tivemos Leônidas Marques e Mônica Rezende como atletas olímpicos representando o Estado. Depois, as competições sumiram de cena na capital e no Pará. Hoje, a FPDA com apoio da Prefeitura tem a oportunidade de resgatar a força da natação no Pará, através dessa competição inédita, em um local com particularidades muito interessantes para os nadadores de águas abertas”, declarou.