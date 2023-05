Nadadora paraense é convocada para Mundial que vai ser realizado em agosto, na Inglaterra

O Pará vai ter uma representante no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica de Manchester. É a atleta Lucilene Sousa, de 23 anos, que vai para a Inglaterra com mais 28 nadadores convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), na última segunda-feira (29).

A paraense é natural de São Miguel do Guamá, e chegou a ganhar a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Verão 2020, em Tóquio, na prova de revezamento misto 4x100 metros livre.



VEJA MAIS

A convocação da Seleção teve critérios divididos. Foram 21 atletas escolhidos porque atingiram índices estipulados pelo CPB em duas competições: o Open Internacional de Natação e a 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa. E oito porque possuem o Índice Mínimo de Qualificação do Mundial e as melhores marcas para revezamentos.

Os convocados realizarão a preparação para o campeonato no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a partir do dia 17 de julho. Depois irão para Portugal, para um período de aclimatação, e devem chegar em Manchester por volta do dia 28 de julho.

O Mundial vai ser realizado no período de 31 de julho a 6 de agosto. A Seleção Brasileira vai ser comandada pelo técnico Leonardo Tomasello.