Misturando esporte e cultura, Surf na Pororoca chega ao município de Chaves pela segunda vez

O município de Chaves, no Arquipélago do Marajó, vai receber uma grande programação que mistura esporte e cultura. É o 25º Surf na Pororoca, que vai ser realizado entre os dias 3 e 7 de junho, unindo o torneio de surf na super maré do rio Amazonas, fortalecida pela lua cheia do início do mês, com uma vasta agenda de programações para a população da cidade participar.

Segundo o presidente da Federação Paraense de Surf (FEPASURF), Noélio Sobrinho, o objetivo dos cinco dias de programação, além de demonstrar que a cultura do surf paraense e divulgar beleza e cultura amazônida presente na região, é tornar a pororoca uma forma de impulsionar a economia local.

“O município já é conhecido pela potência de suas ondas e agora está preparando a sua primeira geração de surfistas nativos. Os próximos passos serão incentivar para que esses garotos se encaixem na cadeia produtiva da pororoca e passem a trabalhar com o fenômeno, sejam como guias, pilotos de lanchas, jet skis, fazendo a segurança dos turistas e surfando, de maneira amadora e profissional”, disse.

VEJA MAIS

A organização do evento é realizada pela a Associação Brasileira de Surf na Pororoca (ABRASPO), em parceria com a FEPASURF, que também vai inaugurar a primeira escolinha de surf na pororoca da região.

“Na ocasião, serão doadas pranchas de surf, somadas às que foram doadas no ano passado, para a criação do Projeto de Surf Piloto para o crescimento e desenvolvimento do surf na pororoca de Chaves. Nesta edição, dez garotos vão surfar a pororoca pela primeira vez, com pranchas doadas pela escolinha”, explicou Noélio Sobrinho.

A programação também envolve outras modalidades esportivas, como a tradicional Luta Marajoara, com homens e mulheres competindo por um prêmio de três mil reais. E o “Pororoca Fight”, com lutadores de MMA paraenses de vários municípios.

Além do esporte, a programação cultural também toma conta dos cinco dias de evento. Uma das principais é o “Pororoca Ambiental”, em alusão ao dia mundial do meio ambiente, que reúne alunos de quatro escolas da região para uma competição que envolve a coleta e reciclagem de resíduos nas praias da cidade. A escola que mais coletar resíduos vai ganhar um prêmio de mil reais.

Outras programações culturais gratuitas também vão rolar por toda a cidade, como: o Festival Musical da Pororoca, o lançamento do livro “Pororoca: A Onda do Brasil”, exposição fotográfica, e o ritual das águas Auêra-Auara. Integrando tudo, em sincronia também ocorre o Círio de Santo Antônio e o aniversário da cidade.

surf na pororoca Divulgação / ABRASPO / Raimundo Paccó Divulgação / ABRASPO / Raimundo Paccó Divulgação / ABRASPO / Raimundo Paccó Divulgação / ABRASPO / Raimundo Paccó



Serviço

25º Surf na Pororoca

Local: Chaves, município no Arquipélago do Marajó

Data: 3 a 7 de junho