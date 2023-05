Mosqueiro vai sediar Copa Brasil de Águas Abertas, em julho; inscrições estão abertas

Quem é entusiasta de maratonas aquáticas, já pode se animar. A Ilha de Mosqueiro vai receber pela primeira vez a Copa Brasil de Águas Abertas, nos dias 8 e 9 de julho, na praia do Farol, a partir das 7h. Com provas de até 5Km, para adultos e crianças, o evento está com inscrições abertas até o dia 26 de junho.

Os adultos poderão escolher se querem competir por 1,5Km, 2,5Km ou 5Km; já as crianças, de 8 a 13 anos, vão concorrer ao Troféu Ana Marcelinha, em homenagem à atleta brasileira Ana Marcela Cunha, em provas de 250 metros e 500 metros. O evento está sendo organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA), junto com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEJEL).



A Ilha de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, foi escolhida pelas entidades por conta da beleza natural, além da oportunidade dos atletas nadarem em água doce, com marolas fortes, correnteza a favor e águas escuras com sedimentos, o que torna o exercício mais desgastantes que em águas salgadas.

Para a segurança dos atletas, o evento conta com o apoio do corpo de bombeiros, que disponibilizará lancha, ambulância e tendas com salva vidas. Todos os competidores receberão medalhas, e os campeões das categorias masculino e feminino devem receber um troféu.

Quem desejar participar deve se cadastrar no site da CBDA, para somente depois se inscrever, as taxas variam para cada categoria e são informadas no ato da inscrição.