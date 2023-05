Projeto oferta 600 vagas para escolinhas de futebol em Belém, Marabá e Santarém; inscrições abertas

Crianças e adolescentes, entre 12 a 15 anos, de Belém, Marabá e Santarém, com interesse por futebol, agora têm a oportunidade de praticar o esporte em escolinhas por meio do projeto “Crescendo para o Bem”. São 600 vagas ofertadas, 200 em cada cidade, para meninos e meninas. As inscrições iniciaram nesta terça-feira (23) e vão até 5 de junho.

O objetivo do projeto é democratizar o acesso de crianças e jovens paraenses ao esporte. As inscrições podem ser realizadas de forma virtual, por meio das redes sociais do projeto, ou dos apoiadores, OPA Brasil e Equatorial Pará. Alunos da rede pública de ensino dos municípios também poderão garantir vagas por meio de visitas de supervisores à escolas.

Na primeira edição do projeto, as aulas das escolinhas começam no dia 12 de junho, com turmas às terças e quintas-feiras, e quartas e sextas-feiras, pela manhã e tarde. Em Belém, as aulas serão realizadas no Instituto Bola Branca, na Ilha de Outeiro. Já em Marabá, no campo anexo ao ginásio Renato Veloso, na Praça da Folha. E em Santarém, no SEMTRAS, no Aeroporto Velho.