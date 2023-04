Projeto social do ex-jogador Léo Moura que atende 40 mil crianças aprova atletas para a base do Remo

Coordenado pelo ex-jogador de futebol Léo Moura, através de seu instituto voltado para o incentivo à prática esportiva como forma de sociabilização de crianças e jovens, o projeto "Passaporte para a Vitória" marcou um verdadeiro golaço, ao conseguir, de forma inédita, aprovar nada menos que nove jovens para as categorias de base do Clube do Remo, em uma peneira promovida pela escolinha do clube, ocorrida no último fim de semana, no Centro de Treinamento do clube, em Outeiro, em Belém.

Destes, sete são do estado vizinho do Amapá e dois são do Pará. De acordo com o coordenador do Instituto Léo Moura na região Norte, Abrahao Costa, cerca de 40 mil crianças são atendidas no país inteiro, sendo aproximadamente 7.500 só no Pará, espalhados em 25 polos, sendo três na capital paraense. A ideia, segundo ele, é formar cidadãos e, quem sabe, descobrir novos talentos no esporte, como a iniciativa faz com êxito.

Garotos da peneirada com membros do instituto Léo Moura e o diretor da base remista, Paulinho Araújo (centro). (Divulgação)

"É um projeto sem fins lucrativos, com apoio do Governo Federal e emenda do senador Davi Alcolumbre, junto com o projeto do Instituto Léo Moura. Todas as crianças de 5 a 17 anos recebem material esportivo. Aqui no Pará foi uma emenda do senador Zequinha Marinho, que permitiu a vinda do instituto para cá. O contrato é de um ano e pode ser renovado. Eu vejo que nenhum clube da região norte tem essa estrutura para as categorias de base. São 300 crianças por polo, crianças especiais, sem discriminação alguma de classe social. É inclusão pura", ressalta.

Todos os polos contam com estrutura completa de material esportivo e acompanhamento especializado, com professores de educação física, coordenadores, auxiliar técnico. "A ideia é formar cidadãos de bem, mas acontece de às vezes sair aqueles atletas com perfil melhor, o chamado 'bom de bola'. E a gente separa esses garotos para levar aos clubes. Recebemos um convite do Clube do Remo, através do Paulinho, diretor. Indicamos alguns atletas do Amapá, onde sete atletas foram aprovados, de 14, 15 e 18 anos", comenta.

Ao todo, participaram da peneirada 475 atletas de várias cidades do Amapá e Pará, onde o projeto mantém polos ativos. Entre os aprovados estão dois atletas paraenses. Luiz Mauro e Lucicleia foram aprovados para as categorias sub-17 e sub-15, respectivamente, ambos do polo Tenoné, em Belém. Além deste, o projeto mantém outros polos localizados nos bairros de Icoaraci e Guamá. Além dos limites da capital, o Passaporte Para Vitória tem unidades em Abaetetuba, Ananindeua, Breves, Cametá, Capanema, Capitão-Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Jacundá, Marabá, Marituba, Novo Repartimento, Paragominas, Redenção, Santarém, Tailândia e Tucuruí.

Alice, uma das aprovadas, com o ex-jogador Léo Moura. (Divulgação)

Do estado vizinho vieram outros sete atletas, com destaque para a pequena Alice, de 16 anos, que vai integrar o sub-17 do Remo. A atleta, inclusive, é uma das joias do projeto, com a admiração pessoal do patrono do projeto, o ex-jogador e ídolo do Flamengo Léo Moura. "Ela é muito boa, o Léo gosta muito da menina e já queria levá-la para o Rio de Janeiro, mas como viemos fazer o teste e ela passou, vai começar aqui mesmo. Inclusive já está integrada ao clube e treina com feminino adulto", comenta Abrahao.

Além dela, foram aprovados o meia atacante Marco Antônio Flexa Botelho, de 14 anos; o ponta-esquerda Bryan Maceno Gonçalves, de 15 anos; o meia atacante John Cleyton da Silva Furtado, de 15 anos; o volante Ruan Oliveira Araújo, de 14 anos, e o goleiro David Silvanildo da Silva Pereira, de 18 anos.

Lucicleia, atleta paraense aprovada na peneirada azulina Luiz Mauro, atleta aprovado na peneirada azulina Alice, atleta do Amapá que foi integrada ao elenco e já treina com o adulto feminino do Remo